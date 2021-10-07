Прокляття Моєї прекрасної няні: актор Валерій Гаркалін в комі

Валерій Гаркалін в серіалі Моя прекрасна няня / скріншот з відео

Днями російського актора і зірку серіалу Моя прекрасна няня Валерія Гаркаліна госпіталізували з коронавірусом до лікарні.

Стан актора тільки погіршувався, тому його перевели в реанімацію і підключили до апарату ШВЛ.

Як повідомляє Telegram канал Baza, у артиста діагностували критичну стадію пневмонії, а також серйозне ураження легень - 75-85%.

Відзначається, що хвороба у чоловіка розвивається на тлі хронічних проблем з серцем.

Валерій Гаркалін - відомий російський актор. Артисту 67 років. Він знімався в таких фільмах, як Ширлі-мірлі, Конвалія сріблястий, Андерсен. Життя без любові, Дітки напрокат, і серіалах - Будинок шкереберть і Моя прекрасна няня.

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Крім того, нещодавно російську актрису і зірку популярного серіалу Моя прекрасна няня Ольгу Прокоф'єву також госпіталізували з COVID-19.

58-річна знаменитість, яка зіграла роль Жанни Аркадіївни, опинилася в московській лікарні, де їй діагностували коронавірус середньої тяжкості.

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Як раніше повідомляли, в Росії на 82 році життя померла відома актриса Тетяна Жукова-Кіртбая, яка зіграла понад 100 ролей.

Тетяна Жукова-Кіртбая, яка знялася в таких відомих ситкомах, як Татусеві дочки, Моя прекрасна няня, А також у фільмі Москва сльозам не вірить продовжувала зніматися аж до своєї смерті.