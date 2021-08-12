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Продюсер українських зірок розповів про інтимний зв'язок з підопічними

12 серпня 2021, 09:54

Продюсер Юрій Нікітін відповів, Чи був у нього секс зі співачками, яких він продюсував у шоу бізнесі.

Юрій Нікітін
Юрій Нікітін / instagram.com/yuriynikitin/

Продюсер групи Kazka, НеАнгели і Даші Астаф'євої зізнався, які спокуси у нього були щодо підопічних.

Останнім часом в Україні піднялася тема харасмента в шоу бізнесі. Оля Полякова підтримує тему того, що Меладзе пропонував інтим своїм підопічним. Вона підтримала Ані Лорак, яка прямо зізналася, що той пропонував просування за секс.

На тлі цього продюсер Юрій Нікітін відповів на незручне питання про сексуальні зв'язки зі своїми підопічними під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

Юрій Нікітін не став відповідати на провокаційне питання прямо. Зате зізнався, що спокуси перед сексуальними підопічними не раз заганяли його в неприємні ситуації.

"Спокус дуже багато. І через такі спокуси у мене було багато різних неприємних моментів у житті. Ці спокуси, загалом, до них і привели", - зазначив він.

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Він додав, що з віком проблеми з сексуальним потягом до підопічних перестали бути проблеми - він навчився себе чітко контролювати.

"Просто перестав звертати увагу на спокуси. Я сказав, що для мене це більше не спокуса. Для мене це робота і нічого крім роботи. Напевно, я просто виріс, став старше", - підкреслив він.

Нагадаємо, Ані Лорак викликала хвилю, яка сколихнула український і російський шоубізнес. Співачка в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила Костянтина Меладзе в сексуальних домаганнях.

Після ряду критичних висловлювань на свою адресу Лорак забрала слова і вибачилася, але українські та російські зірки продовжили обговорювати тему харасмента.

Юрій Нікітін новини шоу бізнесу
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