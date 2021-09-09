Продюсер Танців з зірками розкрив ситуацію з Тіною Кароль на 1+1

Тіна Кароль / Instagram

З першого ефіру шоу Танці з зірками глядачі дізналися, що Тіна Кароль пішла не тільки з Голосу країни, а й з інших проектів 1+1. На танцювальному шоу представили її заміну, але глядачі в соцмережах закидали організаторів питаннями про Кароль.

Нарешті керівник напрямку великих шоу на 1+1 продюсер Володимир Завадюк відповів на провокаційні запитання під час спілкування з передплатниками в сторіз Instagram.

Він вибрав досить нейтральне питання - у нього запитували, чи Тіна Кароль більше не буде ведучою Танців?

"Ми в хороших відносинах з Тіною Кароль і її командою. І обов'язково ще попрацюємо в інших проектах. А в Танцях з зірками цього року багато нових облич, яких ви чекали", – написав Завадюк.

Нагадаємо, що у фіналі шоу Голос країни 2021 Тіна Кароль оголосила, що залишає крісло тренера шоу. В інтерв'ю вона також зізналася, що ще до цього подумувала про завершення кар'єри співачки.

До цього Тіна Кароль випустила кліп Хороший хлопець, з альбому Красиво.

Як відомо, після фіналу шоу Голос країни на каналі 1+1 пройшла прем'єра пісень Тіни Кароль з її альбому.