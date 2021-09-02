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Продюсер Джамали публічно висловився про зниклі кліпи Джамали

2 вересня 2021, 17:21

Продюсер Ігор Тарнопольський прокоментував розрив співпраці з Джамалою і пропажу її кліпів з Youtube.

Джамала
Джамала / Танці з зірками

Ігор Тарнопольський розповів, що всупереч чуткам, після 11 років співпраці, Джамала сама перервала з ним контакт без всяких пояснень, і що він не "негативний персонаж".

Як він повідомляє в інтерв'ю виданню Слух, співачка Джамала перестала з ним працювати без пояснення причин, і запевнив, що не видаляв її кліпи на YouTube.

"Мені дуже неприємна ситуація, яка в медіа розгортається навколо мене і Enjoy!, щоб зобразити мене негативним персонажем. Це не відповідає дійсності", - заявив він, і додав, що це нагадує маніпуляцію і атаку на репутацію.

Він розповів, що за коментарем до нього звернулося тільки два видання, в той час, як в деяких пишуть відверто необ'єктивну інформацію.

"Ми дійсно більше не співпрацюємо. Про розрив вона повідомила мені особисто, в присутності чоловіка, не пояснивши причин. Через деякий час мої контакти були замінені на офіційних ресурсах співачки. Зараз новий менеджмент, я так розумію, намагається розібратися в тому, як працює музична індустрія. Красиво грюкнути дверима завжди простіше. Закрити всі справи і зобов'язання за контрактами набагато складніше. Маніпуляція і шантаж в публічній сфері - це непрофесійно, оскільки всі сторони знають, які є варіанти вирішення ситуації, в якій ми всі опинилися", - підтвердив Тарнопольський розрив зі співачкою.

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Він пояснив, в чому проблема з кліпами співачки.

"Права на пісні та кліпи Джамали належать Enjoy! Records. Управління правами - це не тільки моє рішення, але і всіх контрагентів, які взяли на себе взаємні зобов'язання на роки вперед. Артист завжди може викупити свої права і далі займатися самостійно своєю кар'єрою та каталогом, і про це Джамала проінформована. Переговори перервані стороною Джамали, вона відмовляється від прямого контакту зі мною навіть у присутності посередника, були і такі пропозиції", - оголосив продюсер.

Він додав, що мови про заборону виконання пісень поки що немає - він тоді відбирає заробіток у всіх творців композицій.

Ігор Тарнопольський працював з Джамалою протягом 11 років. Він продюсував всі сингли та альбоми, починаючи з першого, закінчуючи двома останніми, десятки кліпів і відео лайвів. На ньому був весь креатив, творчі тендери, продакшн і підбір команди. У виданні не обговорювали фінансову сторону відносин продюсера і співачки.

Нагадаємо, що з 31 серпня в Youtube пропали всі пісні і кліпи Джамали видані після пісні 1944. Спочатку не було нічого відомо про ситуацію, що склалася, а потім Джамала прокоментувала ситуацію зі своєю новою командою.

viber
Джамала новини шоу бізнесу
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