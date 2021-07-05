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У співачки Ірини Федишин зламався автобус посеред траси

5 липня 2021, 17:11

Співачка Ірина Федишин розповіла про неприємну ситуацію дорогою до Трускавця.

Ірина Федишин
Ірина Федишин / Главред

Українська співачка Ірина Федишин у неділю, 4 липня, разом зі своєю родиною їхала в автобусі на концерт до Трускавця. Дорогою сталася непередбачена ситуація - її чоловік помітив, що колесо автобуса стало "виляти". З'ясувалося, що зламалися болти, колесо в будь-який момент могло відлетіти. Транспортний засіб зупинили.

"У нас сильний янгол-охоронець. Слава Богу все добре. Чекаємо на евакуатор. Докладемо всіх зусиль, щоб розпочати сьогоднішній концерт у Трускавці вчасно", - сказала співачка у своєму Instagram-акаунті.

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У Ірини Федишин посеред траси зламався автобус / instagram.com/irynafedyshyn/

Федишин уточнила, що, за словами її чоловіка, під час руху в концертному автобусі виникла проблема з колесом – зламалися чотири болти. На щастя, чоловік вчасно помітив проблему і зупинив автобус.

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У Ірини Федишин посеред траси зламався автобус / instagram.com/irynafedyshyn/
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У Ірини Федишин посеред траси зламався автобус / instagram.com/irynafedyshyn/

Співачка все ж таки дала концерт у Трускавці. На місце події надіслали інший автобус, до якого перевантажили всі потрібні концертні речі. Старий автобус забрав евакуатор.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин розповіла про те, як вона разом з чоловіком готується відсвяткувати 15-річчя спільного життя. Подружжя має намір провести грандіозне свято, на честь якого Віталій Човник – чоловік співачки – вже схуд на 11 кілограм. Не виключено, що захід може пройти на Мальдівах.

Трускавець Ірина Федишин новини України
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