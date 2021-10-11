Притула розповів про можливе поповнення в родині

Сергій Притула розповів про можливе поповнення / Новий канал прес-служба

Шоумен Сергій Притула повідав про те, що з дружиною Катериною замислюються над ще однією дитиною.

Притула виховує двох дочок-4-річну Соломію і Стефанію, яка народилася в 2021 році.

"Зараз такий намір, що ще кілька місяців Стефанія буде годуватися маминої сисею, а потім мама хоче просто трохи відпочити, побачити світ, повернутися до роботи. Потім подивимося, відійде організм і так далі, але ми категорично за", - сказав Притула в інтерв'ю Каті Осадчій в програмі Світське життя.

Також він додав, що завжди мріяв про гучний дитячий сміх у будинку. За словами Сергія, коли його дружину вдруге виписували з пологового будинку, вони відразу домовилися, що ще туди повернуться.

"У нас так було і минулого разу, ми народжували там же, де і Соломію, і нам сказали: "приходьте ще, ми раді Вас бачити, ви дуже приємна сім'я, народжуйте ще в нас", - додав шоумен.

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Зазначимо, Сергій Притула ще виховує 13-річного сина Дмитра від першого шлюбу з Юлією.

Раніше Главред писав про те, що Сергій Притула має намір створити власну політичну партія. Політик офіційно підтвердив цю інформацію. Про назву та інші деталі він обіцяв повідомити найближчим часом.

"Це очевидно буде політична партія. Поки вона на етапі формування. Про Неймінг, брендинг-дайте мені трохи часу і я обов'язково все розповім", - заявив політик.