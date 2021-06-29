Принц Чарльз відмовився йти на відкриття пам'ятника принцесі Діані

Принц Чарльз не прийде на відкриття памятнка принцесі Діані / Reuters

У Лондоні відкивається пам'ятник першій дружині принца Чарльза і матері принців Вільяма і Генрі принцесі Діані, яка трагічно загинула, коли її діти були ще маленькими.

Як повідомляє Exspress.co, принц Гаррі, який востаннє прилітав до Лондона на похорон дідуся герцога Единбурзького, прибув до Великобританії, щоб бути разом з сім'єю в цей історичний момент.

За інформацією видання, принц Чарльз на відкриття пам'ятника не піде - за офіційною версією, щоб не ятрити старі рани.

В інтерв'ю Sunday Times друг принца Чарльза зізнався, що той знаходить ці річниці емоційними.

"Йому це жахливо важко. Ці моменти можуть воскресити старі рани і повернути йому спогади - щастя, смуток і жаль. Після смерті Діани він відчув, що краще залишити ці спогади при собі і залишити наодинці зі своїми синами", - кажуть джерела видання, серед яких друзі принца Чарльза.

Майбутній король був одружений на Діані 15 років, з 1981 по 1996 рік.

Відкриття статуї відбудеться в день 60-річчя Діани. Статуя буде розташована в затонулому саду Кенсінгтонського палацу, який Діана любила відвідувати.