Позитив розповів, які стосунки його пов'язують з колишньою дружиною після розлучення

Позитив / instagram.com/positiff/

Позитив прийшов у студію 1+1, де привітав Грузію з днем Незалежності, а також приєднався до приготування хачапурі по аджарськи прямо в студії.

У програмі Твій день Позитив відповів на питання з приводу закінчення кар'єри в дуеті Время и Стекло.

Він розповів про емоційне вигорання у артистів, і підкреслив, що розпад групи Время и Стекло - не вигорання, а навпаки натхнення у Наді йти і розвиватися далі.

"Тут точно не емоційне вигорання. Це у будь-якого артиста є, але воно відбувається несподівано. Обов'язково потрібно говорити з родичами і отримувати від них підтримку", - говорить музикант.

Також ведучі попросили його розповісти про стан після розлучення - на їхню думку, у нього зараз важкий період в житті.

"У нас все було обопільно і прекрасно. Ми прожовжуємо дружити, у нас багато знайомих спільних, і тут все добре. Ми дуже давно і багато говорили про це", - пояснив Позитив.

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