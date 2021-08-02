З'явилися подробиці стану танцюриста Дорофєєвої на наступний день після побиття

Надя Дорофєєва розповіла, чи вийшов Женя з коми після побиття 1 серпня.
Танцюрист з команди Наді Дорофєєвої Женя вранці 1 серпня був побитий співробітником УДО - йому довелося робити трепанацію черепа і вводити в штучну кому.
Зараз Надя Дорофєєва в Instagram розповіла, що він все ще в комі.
"Народ, мій попередній пост Instagram видалив за "порушення правил спільноти", тому ділюся актуальною інформацією в цьому: Женя все ще знаходиться в медикаментозній комі...вся команда, друзі, близькі і всі небайдужі люди тримаємо кулаки і віримо в краще !! Винного знайшли і впізнали, відео того, як все сталося, вже у Мережі! Сподіваємося на краще! Потрібно довести справу до кінця!І Давайте посилати найдобріші думки дружині, щоб він швидше поправився і віднововся. Дякую за величезну підтримку, Ви - сила!",- написала вона.
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Побиття танцюриста Наді Дорофєєвої - всі подробиці
- Як повідомляв Главред, у Києві жорстоко побили танцівника надії Дорофєєвої. Йому провели трепанацію черепа і ввели в медикаментозний сон.
- На відео, яке з'явилося в мережі видно, як чоловік вдарив Євгена, і той впав.
- Євгенія (потерпілого) збиралися вивести з медикаментозної коми вдень 2 серпня, але поки що він залишається в тому ж стані.
- Вдень 2 серпня Прокуратура Києва повідомила про те, що затримала співробітника УДО, який побив танцюриста Наді Дорофєєвої, але підкреслила, що його не можна назвати винним, поки це не доведено в суді.