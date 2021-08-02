З'явилися подробиці стану танцюриста Дорофєєвої на наступний день після побиття

Надя Дорофєєва та її група / instagram.com/nadyadorofeeva/

Танцюрист з команди Наді Дорофєєвої Женя вранці 1 серпня був побитий співробітником УДО - йому довелося робити трепанацію черепа і вводити в штучну кому.

Зараз Надя Дорофєєва в Instagram розповіла, що він все ще в комі.

"Народ, мій попередній пост Instagram видалив за "порушення правил спільноти", тому ділюся актуальною інформацією в цьому: Женя все ще знаходиться в медикаментозній комі...вся команда, друзі, близькі і всі небайдужі люди тримаємо кулаки і віримо в краще !! Винного знайшли і впізнали, відео того, як все сталося, вже у Мережі! Сподіваємося на краще! Потрібно довести справу до кінця!І Давайте посилати найдобріші думки дружині, щоб він швидше поправився і віднововся. Дякую за величезну підтримку, Ви - сила!",- написала вона.

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