Потап вперше зізнався, хто більше заробляє у сім'ї

Потап / instagram.com/realpotap/

Український репер Потап вперше розповів про стосунки зі своєю дружиною Настею. Після того, як стало відомо, що вони пара, Потап і Настя ніколи не давали спільних інтерв'ю, і не розповідали про свої доходи, або як вони облаштовують сімейний бюджет.

Потап вперше для програми Люкс ФМ розповів про їхній заробіток.

"Зараз Настя мені допомагає, тому що у неї більше концертів, ніж у мене. Але взагалі я вважаю, що чоловік повинен робити основні вклади в усі відпочинок, діаманти, літаки, машини", - зізнався Потап.

"З грошима потрібно легко розлучатися. Гроші - це енергія, вона має властивість повертатися", - додав продюсер.читайте також"Це просто олів'є з суперпрофесіоналів": MOZGI підірвали мозок планами після Atlas Weekend

Настя якось поскаржилася, що Потап будинку недбалий, і розкидає віщі.

Реклама

"Я вдома - спокійний, ледачий і дуже добрий. Так, не прибираю за собою речі, думаю, що я в готелі", – поділився Потап, відповідаючи на питання про те, який він поза сценою.

Репер, який нещодавно відзначив 40-річчя, зазначив, що вони з Настею Каменських працюють з ранку до вечора. Однак, через карантин його дружині вдається заробляти більше.

Це пов'язано з концертами. Справа в тому, що співачка виступає не тільки в Україні, а й за кордоном, наприклад, нещодавно вона їздила з концертом до Туреччини. Ще її обожнюють в латинських країнах.