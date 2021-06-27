СБУ "помилувала" Кіркорова: співака виключено з "чорного списку" Мінкульту

Філіп Кіркоров більше не у "чорному списку" Мінкульту / Скріншот

Російський співак та народний артист України Філіп Кіркоров виключений з "чорного списку" Міністерства культури та інформаційної політики.

Артиста на прохання Служби безпеки України виключили з попереднього списку осіб, які загрожують нацбезпеці країни, повідомили у Мінкульті.

У відомстві зазначив, що вносять людей у "чорний список", а також виключають з нього, за рішенням СБУ.

"...як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає", – підкреслили у відомстві.

/ mkip.gov.ua

читайте такожТкаченко сказав, чому у Кіркорова не забирають звання народного артиста УкраїниНагадаємо, 22 червня Мінкульт на прохання СБУ вніс Філіпа Кіркорова у "чорний список". Люди, які перебувають у такому переліку, не мають права перетинати кордон України.

Пізніше у спецслужбі пояснили, що Кіркорова вирішили внести у "чорний список", оскільки він незаконно в'їжджав у захоплений Росією Крим (використовував російські пункти пропуску) та давав пропагандистські концерти, під час яких висловлювався на підтримку незаконної анексії півострова. В СБУ додали, що співак називав Крим частиною РФ.

Кіркоров відреагував на те, що його внесло у "чорний список" українське Міністерство. Артист назвав таке рішення дурістю.