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"Останній альбом": Іглесіас заявив про закінчення кар'єри

5 вересня 2021, 20:00

Артист вирішив піти з шоу-бізнесу.

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Іглесіас залишає сольну кар'єру / instagram.com/enriqueiglesias

Знаменитий іспанський співак Енріке Іглесіас анонсував закінчення музичної кар'єри. Про це він заявив в Instagram, відзначивши, що, ймовірно, випустить останню музичну платівку, яку, до слова, і назвав "Останній альбом".

"Можливо, це буде мій останній альбом. Про це я думаю вже останні кілька років. Цей проект для мене буде дуже важливим", - зазначив Енріке.

Тим часом, ЗМІ пишуть, що цілком і повністю з музики він не піде. Зокрема, відомо, що він рішуче налаштований бути композитором.

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Трохи з біографії виконавця

Співак починав свою кар'єру під псевдонімом Енріке Мартіні. Він працював на мексиканський лейбл FonoMusic. Спочатку був непримітним, проте зараз Енріке - найвідоміший з представників латиноамериканської музики в світі.

Він володар безлічі статуеток "Греммі" і American Music Awards.

Іглесіас випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів. Вони 116 разів ставали платиновими і 227 золотими. В цілому обсяг продажів становить 100 млн платівок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що популярна радянська акторка Катерина Васильєва пішла в монастир. До цього вона прагнула ще з 1993 року, коли залишивши акторську, кар'єру стала послушницею. Однак незабаром повернулася у творчість.

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музыка Енріке Іглесіас
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