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Після відкриття кримінальної справи організатори гонки в центрі Києва звернулись до влади і киян

11 серпня 2021, 10:25

Представники компанії Red Bull ввечері 10 серпня нарешті відреагували на всеукраїнський скандал, винуватцями якого стали.

Перегони на Софійській площі
Гонки на Софійській площі / кадр з відео

Вранці 10 серпня в серці Києва на Софійській площі двоє гонщиків влаштували небезпечний дрифт прямо на пішохідній частині заради зйомки з іноземним гонщиком.

Відео з цим потрапило в Мережу, і потім виявилося, що організатори не відчистили площу від слідів дріфту, залишивши її чорною, а також, що в гонці брала участь одна з популярних і скандальних артисток - Alyona Alyona.

Піднявся скандал, поліція завела кримінальну справу. Але представники Red Bull Україна відреагували тільки пізно ввечері 10 серпня.

"Red Bull Україна просить вибачення у жителів Києва і міської влади за відеозйомку, яка сьогодні вранці відбулася на Софійській площі. На жаль, трапилося так, що ми не дотрималися всіх необхідних процедур. Це був недогляд з нашого боку, і ми глибоко шкодуємо про це", - пишуть вони.

Софійська площа після гонок
Софійська площа після гонок / кадр з відео

За словами представників компанії Red Bull, вони спочатку хотіли привести все в порядок - як до їх гонки, але щось пішло не так, і вони досі продовжують відчищати Софійську площу.

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"Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стусонки з містом, які ми підтримували багато років", - підкреслили в Red Bull.

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Alyona Alyona рішуче зняла з себе відповідальність за участь в дріфті, і заявила, що компанія запевнила її в тому, що все передбачено і домовлено.

Поліція завела кримінальну справу через скандальні перегони. Прокуратура вже вилучила автомобілі зі скандальної гонки.

Як відомо, незнання закону не звільняє від відповідальності.

Софійська площа Alyona Alyona новини шоу бізнесу
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