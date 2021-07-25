Помічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачка

МакЅим / instagram.com/sokllovamargarita/

У співачки МакЅим вражені мозок, легені і нирки, але після коронавірусу, через місяць інтенсивного лікування, поступово стан здоров'я почав йти на поліпшення .

Як повідомляє КП, помічниця МакЅим Маргарита Соколова заявила про поліпшення стану МакЅим, але до одужання ще далеко. Допомогу їй надає "зоряний склад" докторів, так що життя виконавиці в надійних руках.

При цьому Соколова визнала, що через важкий перебіг хвороби в організмі МакЅим "є збої", і він "сильно ослаб". Артистці ще належить тривале лікування і реабілітація.

"Дякую за ваші молитви, співчуття і переживання! З такою підтримкою вона обов'язково видужає. Не переживайте за лікарські препарати. Вони всі є в потрібній кількості і найкращі", - додала Соколова.

Коронавірус у МакЅим - що відомо про лікування співачки