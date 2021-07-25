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Помічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачка

25 липня 2021, 18:47

Представники МакЅим запевняють, що співачка нарешті пішла на поправку.

МакЅим
МакЅим / instagram.com/sokllovamargarita/

У співачки МакЅим вражені мозок, легені і нирки, але після коронавірусу, через місяць інтенсивного лікування, поступово стан здоров'я почав йти на поліпшення .

Як повідомляє КП, помічниця МакЅим Маргарита Соколова заявила про поліпшення стану МакЅим, але до одужання ще далеко. Допомогу їй надає "зоряний склад" докторів, так що життя виконавиці в надійних руках.

При цьому Соколова визнала, що через важкий перебіг хвороби в організмі МакЅим "є збої", і він "сильно ослаб". Артистці ще належить тривале лікування і реабілітація.

"Дякую за ваші молитви, співчуття і переживання! З такою підтримкою вона обов'язково видужає. Не переживайте за лікарські препарати. Вони всі є в потрібній кількості і найкращі", - додала Соколова.

Коронавірус у МакЅим - що відомо про лікування співачки

  • Як раніше повідомляв Главред, у МакЅим відмовляє одне легке - її поки що не знімають з апарату штучної вентиляції, крім того, коронавірус дав "побочки" на інші системи органів.
  • У МакЅим запалення мозку і нирок, крім проблем з легкими.
  • Незадовго до цього у неї почалося запалення інших органів, і російські ЗМІ почали поширювати чутки про сепсис, які не підтвердилися.
  • До цього лікарі ввели МакЅим в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Однак через 10 днів лікування стан МакЅим погіршився. Її легені були ураженні на більш ніж 80%.
  • МакЅим була госпіталізована в середина червня, коли у неї була температура 40, сильний кашель, слабкість і 40% ураження легенів. Тести на COVID - 19 були негативними.
  • Незабаром після неї в лікарню з коронавірусом потрапила і її помічниця.
новини Росії Співачка МакЅим новини шоу бізнесу
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