Помічник Ротару розповів правду про силіконову маску співачки

Софія Ротару / УНІАН

Софія Ротару прекрасно виглядає в своє 74-ліття і не перестає дивувати шанувальників свіжим виглядом як у своїх сторіз і соцмережах, і на концертах та публічних виходах. У Мережі постійно ходять різні чутки про причини такої молодості Ротару, і нашим читачам цікаво, чому Софія Ротару так молодо виглядає?

Днями в інтерв'ю виданню КП концертний директор артистки Сергій Лавров нарешті відповів - носить Ротару силіконову маску, чи ні.

"Вона, звичайно, дуже красива. І коли в інтернеті пишуть, що Ротару використовує силіконову маску, я завжди сміюся. Вона навіть гримується мінімально. Софія Михайлівна, як і будь-яка артистка, не може собі дозволити їсти все, що вона хоче. Перед зйомками вона їде на детокс, на чистку організму. Найчастіше це якийсь готель, де вона голодує або харчується, підраховуючи калорії. Дієтологів у неї немає, вона їсть домашні яйця, овочі зі свого городу", — пояснив Лавров.

Софія Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

А чутки про "силіконову маску", за його словами — повна нісенітниця.

Що стосується здоров'я Ротару, то за цим стежить її син Руслан, і його мати останні роки тримається в одній вазі для підтримки здоров'я. Лавров жартує, що час над його начальницею не владний, і навіть в 74 роки вона продовжує залишатися красивою і елегантною.читайте такожРотару, Барських, Лорак і Лобода-українські артисти їдуть на фестиваль Нова хвиля в Росію

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У той же час гастролі для Ротару - все ще болюче місце - він сказав, що вони поки що не відновилися в тому стані, що було до коронавірусу.

"Поки незрозуміло, що буде з гастролями. І це стосується всіх артистів. Народ зараз неохоче купує квитки через ковіда. Але у Софії Михайлівни завжди були високі гонорари, у неї все добре. Як би не говорили, що вони не конкурували з Аллою Борисівною, але конкуренція все-таки була. Директори завжди намагалися розвести їх по гастролях, щоб їхні концерти не йшли один за одним", — додав Сергій Лавров.

Як раніше повідомляв Главред, навесні 2021 Софія Ротару виставила на продаж свій ВІП-готель у Криму

Взимку 2020 року Софія Ротату виступала на концерті в Москві, де виконала свою фірмову "Червону руту".