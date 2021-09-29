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Полякова раптово стала брюнеткою, співачку почали плутати з Алсу: "Цей колір робить вас старше!"

29 вересня 2021, 00:44

Співачка нітрохи не соромиться змінювати свої образи.

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Артистка показала, як створюється образ для популярного шоу "Маска" / instagram.com/polyakovamusic/

Українська співачка Оля Полякова кардинально змінила свою зовнішність на шоу "Маска".

Артистка поділилася несподіваними знімками на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Полякова разом з Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком і Дзідзьо входить до складу зіркових детективів, які повинні відгадувати, хто зі знаменитостей ховається під тією чи іншою маскою на популярному шоу.

При цьому самі детективи також приміряють для зйомок вельми екстравагантні образи. Один з них і показала артистка.

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фото: instagram.com/polyakovamusic/
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фото: instagram.com/polyakovamusic/

Шанувальники оцінили новий образ співачки, розділившись на два табори: одні новий стиль Полякової сподобався не сильно, ну а інші були в захваті.

"На Алсу схожі", "Захоплююся вашою красою, Оль. Але ви ж суперблондинка", "Блонд - це ваш колір", "Як тобі добре бути брюнеткою", "Виглядали б на 10 навіть з фіолетовим волоссям", "Ні, цей колір робить вас старше!", - писали в коментарях під постом артистки.

Раніше ми писали, що Оля Полякова вже показувала, як готується до шоу "Маска", чим здивувала своїх шанувальників. На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як створюється образ для популярного шоу, в якому співачка є детективом.

Автор: Сергій Кущ
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Оля Полякова новини шоу бізнесу
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