Полякова, Єфросиніна та "повернення" Чапкіса: що чекає глядачів у новому випуску "Танців з зірками"

Тема нового ефіру: "рік, який змінив моє життя" / 1+1

Третій епізод шоу "Танці з зірками" відбудеться вже цієї неділі о 21:00, а присвячений ефір буде подіям, які змінили життя учасників проекту.

У новому випуску глядачів чекає номер пам'яті легендарного судді шоу Григорія Чапкіса. Постановка приголомшить не тільки танцями, які обожнював Григорій Миколайович, а й тим, що завдяки спеціальним сучасним технологіям його знову можна буде побачити на паркеті, пише " ТСН ".

Григорій Чапкіс / УНІАН

Крім того, на шоу повернеться співачка Оля Полякова, яка брала участь у другому сезоні оновлених "Танців з зірками". Артистка допомагатиме суддям оцінювати зіркових учасників.

Ведучою балкона стане Маша Єфросиніна. До того ж глядачів чекає спільний танець зіркових суддів на відкритті шоу.

Раніше ми повідомляли, що керівник напрямку великих шоу на 1+1 продюсер Володимир Завадюк відповів на провокаційне запитання про відхід Тіни Кароль з "Танців з зірками" під час спілкування з передплатниками в сторіс Instagram.