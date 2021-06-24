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Статеве виховання 3 сезон: дата виходу, актори і трейлер

24 червня 2021, 16:30

Серіал Статеве виховання офіційно продовжено на 3 сезон, і з'явився офіційний тизер та подрбиці майбутнього нового 3 сезону Статевого виховання.

Статеве виховання
Статеве виховання 3 сезон - дата виходу / Netflix

Статеве виховання 3 сезон вийде онлайн в 2021 році. Телесервис не став зволікати і грати в хованки, так що, незабаром після релізу 2 сезону оголосив, що готується наступний 3 сезон серіалу Статеве виховання.

У мережі з'явився перший тизерний трейлер з Алістером Перті, який раптово змінився - з директора він став критиком, і продемонстрував картини, на яких зображені головні герої серіалу.

Наприклад, багатостраждального Отіса зробили щасливим власником цілої купи баклажанів - натякається на емоджі баклажана.

Там же висять Еммі Гіббс, Джин Мілберн, Ерік Эффионг і багато інших. В кінці він пропонує дочекатися і подивитись 3 сезон серіалу, щоб зрозуміти, до чого йдеться.

Статеве виховання 3 сезон актори і ролі

  • Ейса Баттерфілд - Отіс Мілберн (головний герой);
  • Джилліан Андерсон - мама Отіса, сексолог доктор Джин Ф. Мілберн в розлученні;
  • Джеймс Пьюрфой - Ремі Мілберн - батько Отіса;
  • Емма Маккі - подруга і бізнес-партнера Отіса Мейв Уайлі;
  • Патриція Елісон - Ола Ньюман - дочка Якоба, яка закохалась у Отіса
  • Кедар Вільямс-Стірлінг - місцевий "мажор" Джексон Маркетті;
  • Симон Ешлі - Олівія, перша клієнтка Отіса;
  • Алістер Перти - директор школи;
  • Мімі Кін - Рубі - "золота дівчинка" з місцево еліти;
  • Нкути Гатва - один Отіса в побуті гей Ерік Эффионг;
  • Коннор Суинделлс - головний хуліган школи Адам Грофф, в побуті син директора школи;
  • Таня Рейнольдс - Лілі Айглхерт;
  • Еймі Лу Вуд - досвідчена подруга Мейв Еймі Гіббс;

  • Джемайма Керк;

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  • Співак Дуа Салех;

  • Джейсон Айзекс.

Новиною про точною датою виходу Статевого виховання Netflix порадував в Instagram, опублікувавши кадри з серіалу.

У продовженні серіалу з'являться нові персонажі, яких зіграли Джемайма Керк, співак Дуа Салех і Джейсон Айзекс, відомий за роллю Луціуса Мелфоя в екранізаціях книг про Гаррі Поттера.

  • Статеве виховання
    Статеве виховання Netflix
  • Статеве виховання
    Статеве виховання Netflix
  • Статеве виховання
    Статеве виховання Netflix
  • Статеве виховання
    Статеве виховання Netflix
  • Статеве виховання
    Статеве виховання Netflix
  • Статеве виховання
    Статеве виховання Netflix

Серіал розповідає про школяра Отисе Мілберн, який використовує знання, отримані у матері - сексолога і психолога відносин - щоб допомагати одноліткам.

Статеве виховання 3 сезон дивитися онлайн в оригіналі трейлер:

Новий 3 сезон Статевого виховання вийде 17 вересня 2021.

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