Статеве виховання 3 сезон: дата виходу, актори і трейлер

Серіал Статеве виховання офіційно продовжено на 3 сезон, і з'явився офіційний тизер та подрбиці майбутнього нового 3 сезону Статевого виховання.
Статеве виховання 3 сезон вийде онлайн в 2021 році. Телесервис не став зволікати і грати в хованки, так що, незабаром після релізу 2 сезону оголосив, що готується наступний 3 сезон серіалу Статеве виховання.
У мережі з'явився перший тизерний трейлер з Алістером Перті, який раптово змінився - з директора він став критиком, і продемонстрував картини, на яких зображені головні герої серіалу.
Наприклад, багатостраждального Отіса зробили щасливим власником цілої купи баклажанів - натякається на емоджі баклажана.
Там же висять Еммі Гіббс, Джин Мілберн, Ерік Эффионг і багато інших. В кінці він пропонує дочекатися і подивитись 3 сезон серіалу, щоб зрозуміти, до чого йдеться.
Статеве виховання 3 сезон актори і ролі
- Ейса Баттерфілд - Отіс Мілберн (головний герой);
- Джилліан Андерсон - мама Отіса, сексолог доктор Джин Ф. Мілберн в розлученні;
- Джеймс Пьюрфой - Ремі Мілберн - батько Отіса;
- Емма Маккі - подруга і бізнес-партнера Отіса Мейв Уайлі;
- Патриція Елісон - Ола Ньюман - дочка Якоба, яка закохалась у Отіса
- Кедар Вільямс-Стірлінг - місцевий "мажор" Джексон Маркетті;
- Симон Ешлі - Олівія, перша клієнтка Отіса;
- Алістер Перти - директор школи;
- Мімі Кін - Рубі - "золота дівчинка" з місцево еліти;
- Нкути Гатва - один Отіса в побуті гей Ерік Эффионг;
- Коннор Суинделлс - головний хуліган школи Адам Грофф, в побуті син директора школи;
- Таня Рейнольдс - Лілі Айглхерт;
- Еймі Лу Вуд - досвідчена подруга Мейв Еймі Гіббс;
Джемайма Керк;Реклама
Співак Дуа Салех;
Джейсон Айзекс.
Новиною про точною датою виходу Статевого виховання Netflix порадував в Instagram, опублікувавши кадри з серіалу.
У продовженні серіалу з'являться нові персонажі, яких зіграли Джемайма Керк, співак Дуа Салех і Джейсон Айзекс, відомий за роллю Луціуса Мелфоя в екранізаціях книг про Гаррі Поттера.
Серіал розповідає про школяра Отисе Мілберн, який використовує знання, отримані у матері - сексолога і психолога відносин - щоб допомагати одноліткам.
Статеве виховання 3 сезон дивитися онлайн в оригіналі трейлер:
Новий 3 сезон Статевого виховання вийде 17 вересня 2021.