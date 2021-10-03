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"Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег

3 жовтня 2021, 09:43

На напружений гастрольний графік артисти погоджуються, тому що в цей період можна заробити на майбутнє. При цьому не обходиться і без великих витрат.

Катерина Кухар
Катерина Кухар / Instagram

Суддя проєкту Танці з зірками, прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар та її колега і чоловік Олександр Стоянов розповіли про свій рекорд - у 2020 році танцюристи дали 53 вистави за два місяці. Якби не почалася пандемія, то можливо їх було б триста, оскільки контракти були підписані.

За словами Катерини, у колег викликає заздрість не лише успішність і затребуваність в Україні, а й те, що запрошують за кордон на гастролі.

"Якість артиста балету визначається насиченістю гастрольного графіка за кордоном, коли тебе запрошують іноземні імпресаріо. Ми об'їздили десятки країн - від Франції до Японії, але найекзотичніші, мабуть, це держави Південної Америки - Еквадор, Перу", - поділилася Кухар в інтрев'ю виданню Фокус.

Прима додала, що на напружений гастрольний графік артисти погоджуються, тому що в цей період можна заробити на майбутнє. При цьому не обходиться і без витрат - іноді хочеться віддатися шопоголізму, купити сумочки, туфлі тощо.

"Так, у Франції покупки в Village (аутлет класу люкс, - ред.) ми рахуємо не грошима, а гонорарами за вистави. Можемо п'ять вистав витратити на одяг. У сезон знижок там у нас відбувається головна закупівля року", - додав Стоянов.

Як повідомляв Главред, раніше Кухар і Стоянов розкрили подробиці особистого життя і розповіли, як розвивалися їхні стосунки з самого початку знайомства.

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Катерина Кухар Танці з зірками новини шоу бізнесу
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