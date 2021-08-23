Поки Осадча в декреті: Могилевська стала новою ведучою Світського життя

Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Катерина Осадча народила третього сина 19 серпня, а вже 20 числа з пологової палати вийшла в ефір 1+1.

Осадча разом з організаторами змінила графік виходу нових випусків Світського життя, а також помінялися ведучі.

Про зміну ведучих українці дізналися самі, і для них це був сюрприз - в сторіз шоу і сторіз української зірки Олександри Зарицької з'явилися кадри, де вона бере інтерв'ю замість Осадчої. Однак тепер стало точно відомо про витончене рішення 1+1.

Для нових випусків Світського життя, поки Катя Осадча приходить до тями в декретній відпустці, ведучими стануть українські зірки.

Творці проекту вирішили урізноманітнити шоу, і разом Осадчої на зйомки приходили як Олександра Зарицька, так і Наталія Могилевська.

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Фото і відео з Наталією в ролі ведучої з'явилися в сторіз шоу Світське життя.

"Наталія Могилевська - наш світський репортер сьогодні. Скоро в ефірі!",- підписали творці шоу.читайте такожКатерина Осадча після пологів змінила графік виходу Світського життя

"Наші люди в Голлівуді", - прокоментували вони інтерв'ю з Кетрін Винник.

До цього показали, як інтерв'ю для шоу брала солістка Kazka.

Всі нові випуски шоу Світське життя на 1+1 виходитимуть по неділях о 18-30 починаючи з 5 вересня.

Подивитися всі випуски Світського життя онлайн можна на сайті 1plus1 video.