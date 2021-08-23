Поки Осадча в декреті: Могилевська стала новою ведучою Світського життя

Популярне шоу про селебрітіз в Україні порадувало шанувальників цікавим ходом.
Катерина Осадча народила третього сина 19 серпня, а вже 20 числа з пологової палати вийшла в ефір 1+1.
Осадча разом з організаторами змінила графік виходу нових випусків Світського життя, а також помінялися ведучі.
Про зміну ведучих українці дізналися самі, і для них це був сюрприз - в сторіз шоу і сторіз української зірки Олександри Зарицької з'явилися кадри, де вона бере інтерв'ю замість Осадчої. Однак тепер стало точно відомо про витончене рішення 1+1.
Для нових випусків Світського життя, поки Катя Осадча приходить до тями в декретній відпустці, ведучими стануть українські зірки.
Творці проекту вирішили урізноманітнити шоу, і разом Осадчої на зйомки приходили як Олександра Зарицька, так і Наталія Могилевська.
Фото і відео з Наталією в ролі ведучої з'явилися в сторіз шоу Світське життя.
"Наталія Могилевська - наш світський репортер сьогодні. Скоро в ефірі!",- підписали творці шоу.читайте такожКатерина Осадча після пологів змінила графік виходу Світського життя
"Наші люди в Голлівуді", - прокоментували вони інтерв'ю з Кетрін Винник.
До цього показали, як інтерв'ю для шоу брала солістка Kazka.
Всі нові випуски шоу Світське життя на 1+1 виходитимуть по неділях о 18-30 починаючи з 5 вересня.
Подивитися всі випуски Світського життя онлайн можна на сайті 1plus1 video.