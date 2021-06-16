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Чому Україні не дали перше місце на Євробаченні 2021: фронтвумен Go-A назвала причину

16 червня 2021, 09:59
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Солістка Go-A Катерина Павленко стверджує, що багато конкурсантів з інших країн щиро вірили, що українці цього року знову стануть переможцями.

Go-A
Група Go-A отримала п'яте місце на Євробаченні 2021 і друге місце глядацьких симпатій / Reuters

Євробачення 2021 виграла італійська група Maneskin, однак реакція європейських глядачів на виступ конкурсантів з України – групи Go-A – була потужнішою. Перше місце колективу могли не дати через політичні міркування.

Таку думку озвучила солістка Go-A Катерина Павленко в інтерв'ю Obozrevatel. За її словами, музиканти відчували колосальну підтримку глядачів. Крім того, їхній концертний номер також дуже високо оцінили букмекери.

"Ми слухали італійців у залі - це був дуже сильний виступ, але на Go-A реакція була набагато потужнішою. Три хвилини не могли заспокоїти трибуни після нашого виступу – все шоу змістилося по таймінгу. Це було просто нереально! Відчували максимальну підтримку глядачів", - поділилася Павленко.

Фронтвумен Go-A стверджує, що багато конкурсантів з інших країн щиро вірили, що українці цього року знову стануть переможцями.

"Всі учасники говорили нам: "Ви – переможці" (...) Але ми підозрювали, що перше місце нам можуть банально не дати через певні політичні речі. Просто поставили собі за мету - максимально запам'ятатися, і ми цього досягли", - розповів солістка.

Довідка. Go-A - популярна українська електрофолк-група. У листопаді 2016 року музиканти випустили дебютний альбом "Іди на звук".

Як повідомляв Главред, Go-A підірвала зал піснею Шум у фіналі Євробачення 2021. В результаті музиканти отримали високі бали за свій виступ.

Група Go-A отримала п'яте місце на Євробаченні 2021 і друге місце глядацьких симпатій.

Нагадаємо, повне відео концерту у фіналі Євробачення 2021 вже доступно онлайн.

новини шоу бізнесу Go-A Євробачення-2021
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