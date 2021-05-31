Переможець шоу Голос країни одружується і показав свою кохану

Роман Сасанчин з коханою / instagram.com/annavi_i/

Співак Роман Сасанчин, який з Тіною Кароль переміг у шоу Голос країни 2020, освідчився коханій дівчині Іванні.

Щаслива наречена поділилася радісною новиною з публікою і показала вишукану каблучку в Instagram.

"Це було неінстаграмно. Тому що я вмію зіпсувати сама собі сюрприз. Так!"- прокоментувала наречена.

Майбутня дружина Сасанчина показала в сторіз каблучку та букет від співака.

Сам Роман у соцмережах показав, як їхав з букетом до коханої.

"Іванна сказала "так", - підписав він свій пост. читайте такожГолос країни 2020 фінал-Роман Сасанчин переміг у 10 сезоні

Нагадаємо, що Роман познайомився з Іванною в 2020 році. Дівчина старша за нього на 4 роки.

Пара зустрілася в компанії спільних друзів і через кілька місяців стала жити разом в квартирі, яку виконавець виграв в шоу Голос країни.