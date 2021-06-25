За Інтерв'ю з вампіром Енн Райс знімають новий серіал

Інтерв'ю з вампіром / кадр з фільму Warner Bros 1994

Культова історія про вампірів з 20-го століття буде екранізована вдруге. Після грандіозного Інтерв'ю з вампіром, в якому знімалися Бред Пітт і Том Круз, слідував провальний фільм Королева проклятих, який поклав кінець франшизі.

Зовсім недавно AMC Network викупив у Енн Райс права на екранізацію 18 романів, які вона встигла написати по всесвіту Лестата.

Як повідомляє Deadline, компанія АМС, яка втрачає позиції з Ходячими мерцями, тепер має намір перетворити книжковий всесвіт в нову франшизу.

Ролін Джонс призначений шоураннером, а Марк Джонсон буде курирувати франшизу. У Всесвіті будуть книги з циклів Вампірські хроніки і Мейфейрські відьми.

Енн і Крістофер Райс стали виконавчими продюсерами, але без права змін сценарію.

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Серіал вийде на AMC і на стриммінговой платформі AMC + в 2022 році.

"Оскільки раніше я знімав фільми на основі таких унікальних творів, я усвідомлюю відповідальність і зобов'язання, які ми несемо за матеріал. Я твердо вірю, що з AMC і Роліном Джонсом ми готові відповісти на цей виклик, схвилювати і розважити як відданого шанувальника Енн Райс, так і глядача, який тільки зараз відкриває для себе її роботи", - заявив Джонсон.

Ролін Джонс пообіцяв, що не розчарує фанатів всесвіту: "Майже п'ятдесят років потому ми знаємо, чого від нас чекають. Ми знаємо, що ця та наступні книги означають для їх величезної фан-бази."

Королева проклятих / кадр з фільму 2002 року

Однак Ден Макдермотт, президент з оригінального програмування AMC Networks і AMC Studios підкреслив, що їх серіал - це нова інтерпретація історії Лестата з сучасними цінностями.

Нагадаємо, що Марк Джонс - творець всесвіту У всі тяжкі та Краще зателефонувати Солу, і відрізняється особливим чуттям і креативністю.

Серія вампірські Хроніки та Мейфейрські відьми виходили протягом майже 50 років - з 1973 року, коли був надрукований перший роман - Інтерв'ю з вампіром.

Енн Райс виконала титанічну роботу, і вивела жанр історій про вампірів з часових рамок минулого в сучасний світ. Автор показала, яке життя у "дітей ночі" в 20 столітті, як вони ставляться до людей, і як на це реагують "старійшини". У книгах була виведена ціла історія з походженням вампірів, яка дозволила створити свої закони Всесвіту і "вписати" в них багатьох героїв відомих нам міфів.

Створення кіновсесвіту на основі робіт Райс виглядає багатообіцяючим на тлі того, що найперший фільм з Піттом отримав позитивні відгуки, безліч нагород і номінацій, включаючи "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA.

Поки що невідомо, як змінюватимуть сюжет книг Райс, і хто виконає головні ролі.

Раніше в Мережі показали перший кадр нової Іронії долі з Еммою Робертс - рімейка радянського фільму, який знімають у США.