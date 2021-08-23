Співачка МакЅим після виписки з лікарні схудла, їй важко дихати

Співачка Максим відновлюється після хвороби / instagram.com/maksimartist/

Російська співачка МакЅим після виписки з лікарні не може проходити довгі дистанції та пересувається за підтримки супроводжуючого.

Дівчина сильно схудла і зараз її вага трохи більше 30 кілограм, повідомляє Telegram-канал BAZA, автори якого опублікували перші кадри життя співачки після виходу з медзакладу.

Мова про відновлення концертної діяльності не йде, так як зараз весь час МакЅим потрібно присвятити реабілітації та відновленню виснаженого організму.

"За приписами лікарів їй поки що потрібно утриматися від фізичного навантаження, не можна співати. Скільки триватиме відновлення - сказати неможливо", - розповіли представники співачки.

Вони додали, що уражені легені як і раніше викликають у дівчини напади задухи і їй досі важко дихати.

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Хвороба співачки МакЅим - що відомо

В середині червня 2021 Марина Максимова захворіла на коронавірус, але лікувалася вдома. Потім їй різко стало погано і її госпіталізували.

Через кілька днів за МакЅим в лікарню з коронавірусом потрапила і її концертний директор.

Незабаром стало відомо, що МакЅим ввели в штучну кому і перевели на апарат ШВЛ - її стан почав погіршуватися. Пішли чутки про те, що одна легеня МакЅим повністю уражена.

У липні з'явилася інформація, що ускладнення від коронавірусу вразили інші органи - у МакЅим вражені мозок, нирки і легеня.

Однак, вже 9 серпня МакЅим вийшла з коми, і з'явилася перша інформація про її стан.

Після виходу з коми співачка почала сама сідати і самостійно дихати без ШВЛ.

МакЅим виписалася з лікарні 13 серпня - через два місяці після госпіталізації, і майже весь час вона провела в штучній комі.