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Співачка Lida Lee незвично відреагувала на ідею стати учасницею Танці з зірками 2021

17 серпня 2021, 12:17

Колишня підопічна Діми Монатіка Lida Lee звернулася до шанувальників через шоу Танці з зірками.

Lida Lee
Lida Lee / instagram.com/lidalee_official/

Співачка Lida Lee відреагувала на # танціззіркаміchallenge, який передав їй актор Артур Логай.

Підопічна Діми Монатіка тільки недавно взяла участь в шоу Голос країни, після вильоту з якого потрапила в продюсерський центр Діми Монатіка.

Lida Lee чесно зізналася в Instagram, що їй дуже хочеться піти тепер на танці, але є нюанс.

"Хлопці, я цілий день мотаюся у справах, відкриваю Instagram, і не можу зрозуміти, що відбувається. Значить, просто розривається у мене - а там....просто шок. Я дуже хочу, щоб ви поділилися своєю реакцією на те, що відбувається, тому що я мріяла про участь у проекті. Я дивилася практично всі сезони переживала, і мріяла опинитися на цьому паркеті. Я знаю, яка це величезна відповідальність, тому не знаю, що робити, і чекаю ваших коментарів", - сказала співачка і залишила питання в сторіз, щоб шанувальники відповідали, як їй чинити - йти, чи ні.

Нагадаємо, що Lida Lee пройшла у фінал шоу Голос країни 10, в якому не змогла перемогти, поступившись місцем Роману Сасанчину - підопічному Тіни Кароль.

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Танці з зірками новини шоу бізнесу Голос Країни 10 сезон онлайн
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