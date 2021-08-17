Співачка Lida Lee незвично відреагувала на ідею стати учасницею Танці з зірками 2021

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official/

Співачка Lida Lee відреагувала на # танціззіркаміchallenge, який передав їй актор Артур Логай.

Підопічна Діми Монатіка тільки недавно взяла участь в шоу Голос країни, після вильоту з якого потрапила в продюсерський центр Діми Монатіка.

Lida Lee чесно зізналася в Instagram, що їй дуже хочеться піти тепер на танці, але є нюанс.

"Хлопці, я цілий день мотаюся у справах, відкриваю Instagram, і не можу зрозуміти, що відбувається. Значить, просто розривається у мене - а там....просто шок. Я дуже хочу, щоб ви поділилися своєю реакцією на те, що відбувається, тому що я мріяла про участь у проекті. Я дивилася практично всі сезони переживала, і мріяла опинитися на цьому паркеті. Я знаю, яка це величезна відповідальність, тому не знаю, що робити, і чекаю ваших коментарів", - сказала співачка і залишила питання в сторіз, щоб шанувальники відповідали, як їй чинити - йти, чи ні.

Нагадаємо, що Lida Lee пройшла у фінал шоу Голос країни 10, в якому не змогла перемогти, поступившись місцем Роману Сасанчину - підопічному Тіни Кароль.