Співачка Гайтана зізналася, куди зникла з шоу-бізнесу

Зараз Гайтана зайнята домашнім господарством і своїм новим хобі - вирощуванням екзотичних дерев, на зразок манго і авокадо.
Українська співачка Гайтана давно перестала виступати на сцені, відвідувати світські тусовки та церемонії нагородження. Вона вже не хоче збирати стадіони і світитися перед камерами. Співачка розповіла, що сталося в її житті і що стало причиною самітницького життя.
Успішна українська співачка в ефірі Україна 24 підкреслила, що в якийсь момент зрозуміла, що найважливіше для неї - це сім'я. Артистка щаслива в шлюбі, а також виховує дочку Сапфір-Ніколь, народжену в червні 2017 року.
Весь свій вільний час Гайтана присвячує рідним, ігноруючи будь-які запрошення виступити на шоу.
"Цих шоу дуже багато... А я просто люблю співати. І зізналася собі чесно, що не хочу бути відомою абияк. Майже весь час я присвячую сім'ї і відчуваю, що моя донечка нічого не втрачає - мама завжди поруч. І чоловік в цьому мене теж підтримує", - зазначає співачка.
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Зараз Гайтана зайнята домашнім господарством і своїм новим хобі-вирощуванням екзотичних дерев, на зразок манго і авокадо. Вона все ще продовжує займатися музикою, але не хоче великих концертів. Їй ближче скромні посиденьки в душевному колі тільки тих, кому дійсно подобається її творчість.
Для своєї дочки Гайтана не хоче кар'єри в шоу-бізнесі. Співачка зазначає, що було б непогано, якби Сапфір-Ніколь стала лікарем. Особливо це важливо в період пандемії, коли кожен фахівець на вагу золота.
Шанувальники зірки були раді дізнатися, що зараз артистка зайнята записом дуже особистого альбому: про зраду і про ревнощі.
- Раніше Главред писав про те, що Гайтана відзначилася одночасно потужним і зворушливим виконанням українського гімну "Ще не вмерла Україна" перед товариським матчем між збірними України та Естонії з футболу, який відбувався у Запоріжжі.