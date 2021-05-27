Співачка Гайтана зізналася, куди зникла з шоу-бізнесу

Співачка Гайтана розповіла, куди пропала з шоу-бізнесу / Instagram

Українська співачка Гайтана давно перестала виступати на сцені, відвідувати світські тусовки та церемонії нагородження. Вона вже не хоче збирати стадіони і світитися перед камерами. Співачка розповіла, що сталося в її житті і що стало причиною самітницького життя.

Успішна українська співачка в ефірі Україна 24 підкреслила, що в якийсь момент зрозуміла, що найважливіше для неї - це сім'я. Артистка щаслива в шлюбі, а також виховує дочку Сапфір-Ніколь, народжену в червні 2017 року.

Весь свій вільний час Гайтана присвячує рідним, ігноруючи будь-які запрошення виступити на шоу.

"Цих шоу дуже багато... А я просто люблю співати. І зізналася собі чесно, що не хочу бути відомою абияк. Майже весь час я присвячую сім'ї і відчуваю, що моя донечка нічого не втрачає - мама завжди поруч. І чоловік в цьому мене теж підтримує", - зазначає співачка.

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Зараз Гайтана зайнята домашнім господарством і своїм новим хобі-вирощуванням екзотичних дерев, на зразок манго і авокадо. Вона все ще продовжує займатися музикою, але не хоче великих концертів. Їй ближче скромні посиденьки в душевному колі тільки тих, кому дійсно подобається її творчість.

Для своєї дочки Гайтана не хоче кар'єри в шоу-бізнесі. Співачка зазначає, що було б непогано, якби Сапфір-Ніколь стала лікарем. Особливо це важливо в період пандемії, коли кожен фахівець на вагу золота.

Шанувальники зірки були раді дізнатися, що зараз артистка зайнята записом дуже особистого альбому: про зраду і про ревнощі.