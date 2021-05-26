Петров, Чадов і Орлов: назвали імена російських артистів з нового списку санкцій України

Олександр Петров / instagram.com/actorsashapetrov/

В Україні 26 травня розглядатиме поповнення списку заборонених артистів, які цілеспрямовано гастролюють в окупованому Росією Криму.

Кабінет міністрів на сайті опублікував порядок денний, де планується винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до 11 російських акторів.

На засіданні РНБО міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виступатиме з пропозицією заборонити росіянам в'їзд в Україну.

Згідно з планами чиновників цього тижня вони хочуть ввести санкції на в'їзд в Україну на три роки проти таких артистів:

Володимир Вдовиченков

Жанна Еппла

Ольга Кабо

Дмитро Орлов

Олександр Петров

Євген Пронін

Анастасія Сланевская

Євген Стичкін

Ярослав Сумишевський

Павло Трубінер

Олексій Чадов

Всі вони вчинили "демонстративне та умисне порушення встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та виїзду з неї".

До цього під санкції потрапили любителі "ЛДНР" російські виконавці Григорій Лепс та Олександр Буйнов.