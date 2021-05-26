Петров, Чадов і Орлов: назвали імена російських артистів з нового списку санкцій України

Спецслужби подали новий список російських знаменитостей, які будуть внесені до списку заборонених в Україні.
В Україні 26 травня розглядатиме поповнення списку заборонених артистів, які цілеспрямовано гастролюють в окупованому Росією Криму.
Кабінет міністрів на сайті опублікував порядок денний, де планується винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до 11 російських акторів.
На засіданні РНБО міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виступатиме з пропозицією заборонити росіянам в'їзд в Україну.
Згідно з планами чиновників цього тижня вони хочуть ввести санкції на в'їзд в Україну на три роки проти таких артистів:
- Володимир Вдовиченков
- Жанна Еппла
- Ольга Кабо
- Дмитро Орлов
- Олександр Петров
- Євген Пронін
- Анастасія Сланевская
- Євген Стичкін
- Ярослав Сумишевський
- Павло Трубінер
- Олексій Чадов
Всі вони вчинили "демонстративне та умисне порушення встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та виїзду з неї".
До цього під санкції потрапили любителі "ЛДНР" російські виконавці Григорій Лепс та Олександр Буйнов.