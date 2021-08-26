Пісні Скрябіна оцінили в 44 гривні: мати Кузьми подала до суду

Андрій Кузьменко - Скрябін / УНІАН

Мати знаменитого музиканта Андрія "Скрябіна" Кузьменко Ольга розповіла, що за використання пісень Скрябіна щомісяця їй приходить в середньому 44 гривні як правовласнику.

Як сказала Ольга Кузьменко В інтерв'ю для видання Гордон, відрахуванням займається засновник Moon Records Андрій Пасічник, і у неї є підозри з приводу правдивості такої ситуації.

Вона розповіла, що за другий квартал 2018 року компанії "Кузьма Скрябін" було нараховано авторської винагороди 65,30 грн, а за третій квартал роялті склали нуль грн.

"Дуже важко уявити, що величезний каталог створених моїм сином хітів, які звучать по всіх радіостанціях і телеканалах, транслюються в YouTube, може приносити так мало грошей. За період з 1 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року, коли музика Андрія звучала на кожному кроці, авторські відрахування склали 1446 грн, або в середньому 44 грн на місяць", – розповіла вона.

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C 2018 року сім'я перестала брати "винагороду", і наполягає на тому, щоб побачити фінансові документи, які підтверджують ці виплати, але все марно.

Вона вже звернулася до поліції, відкрито кримінальну справу, яка розслідується за статтею "шахрайство", але є великі проблеми через перешкоджання слідству.

"Продовжуємо наполягати на тому, щоб нам показали офіційні звіти дистриб'юторів, бо ми не можемо перевірити ці суми, втім, як і повірити на слово. Проблема в тому, що звіти по відрахуваннях не відкривають навіть слідчим. Це затягує розгляд. Тому складно називати якісь дати суду", - повідомила Кузьменко.

На початку серпня 2021 Ольга Кузьменко розповіла про "рейдерське" захоплення ютуб-каналу Скрябіна, на якому були розміщені його пісні - агентство Moon Records відправила 38 скарг на порушення авторських прав каналом, а вже після 3 подібних скарг Ютуб блокує канали.

Мати Скрябіна повідомила, що члени групи Скрябін після смерті музиканта передали авторські права на пісні Андрія Кузьменка засновнику Moon Records Андрію Пасічнику. За її словами, це зробили колишні члени групи на 7-у річницю смерті Андрія, вже через 23 роки після виходу зі складу групи.

Лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП.