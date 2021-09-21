Перша за 7 років: Ані Лорак показала кадри з кліпу на пісню українською мовою

Ані Лорак показала кадри з кліпу на першу пісню / instagram.com/anilorak

Українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і активно працює в Москві, представила нову пісню "Бачила".

Тизер кліпу на композицію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу. Скоро ви почуєте чесну, щиру Баладу про мої внутрішні переживання", - написала співачка.

Зазначимо, що прем'єра нової пісні "Бачила" українською мовою анонсована на 24 вересня 2021 року.

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Раніше Лорак похвалилася перед своїми фанатами черговою російською премією Fashion People Awards. Росіяни визнали співачку українського походження наймоднішою в поп-естраді РФ.

Також ми писали про те, що співачка Ані Лорак і співак Сергій Лазарєв несподівано випустили свою першу колабрацію - пісню "Не відпускай".