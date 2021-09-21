Перша за 7 років: Ані Лорак показала кадри з кліпу на пісню українською мовою

У себе в Instagram артистка розсекретила, коли вийде пісня українською мовою.
Українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і активно працює в Москві, представила нову пісню "Бачила".
Тизер кліпу на композицію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу. Скоро ви почуєте чесну, щиру Баладу про мої внутрішні переживання", - написала співачка.
Зазначимо, що прем'єра нової пісні "Бачила" українською мовою анонсована на 24 вересня 2021 року.
читайте такожМовчала 18 років: Полякова зізналася, чому стала на бік Лорак у скандалі з МеладзеКористувачі Мережі дуже зраділи тому, що їхня улюблениця знову співатиме українською мовою.
Раніше Лорак похвалилася перед своїми фанатами черговою російською премією Fashion People Awards. Росіяни визнали співачку українського походження наймоднішою в поп-естраді РФ.
Також ми писали про те, що співачка Ані Лорак і співак Сергій Лазарєв несподівано випустили свою першу колабрацію - пісню "Не відпускай".