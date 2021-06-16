Переїзд і дружній секс: Василина Фролова розповіла, як завагітніла

Василина Фролова / Instagram

Легендарна українська телеведуча і світська левиця Василина Фролова розповіла, що стосунки з майбутнім батьком її дитини, продюсером Дмитром Котеленцем, почалися з дружнього сексу і раптової вагітності. Про це вона розповіла в програмі Олицька на YouTube.

"Я довго шукала квартиру. Одна відразу мені сподобалася, я її придбала. Я там робила ремонт. Так сталося, що Діма, батько моєї дитини, увійшов в моє життя дуже несподівано. Це сталося дуже спонтанно. Це було листування в соцмережах, це було дуже веселе листування. Хоча ми один одного дуже давно знаємо, років 15. Ми з ним просто листувалися і це виявилося дуже весело. Він раптом опинився у мене в гостях, я кажу, ось поїхали перевозити коробки, Я тут переїжджаю. І ми о пів на п'яту ранку почали перевозити коробки з книгами. Все дуже швидко закрутилося. І виявилося, що ця квартира стала для мене щасливою. Тому що мені треба було заземлитися і треба було там вперше переночувати, щоб завагітніти", — розповіла Фролова.

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На питання ведучої - чи відразу після переїзду у них стався перший секс і Фролова завагітніла − Фролова відповіла: "все ти правильно говориш".

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Нагадаємо, раніше Василиса Фролова, яка нещодавно народила сина Родіона, показала пікантні фото і назвала свої параметри після пологів.

"Ну, що ж будь ласка, милуйтеся. У таких апетитних обсягах я не була ніколи в житті. Місцями не впізнаю себе в дзеркало, але бігти розлучатися з придбаним поки не збираюся. Вибираю поступове повернення в колишню форму через м'які масажі, прогулянки і правильно підібрану коригуючу білизну", - написала вона.