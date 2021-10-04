Партнер Зарицької по паркету на шоу Танці з зірками зізнався їй у своїх почуттях

Зарицька і Мєшков виконала квікстеп в образах героїв фільму За двома зайцями / скріншот відео 1+1

На каналі 1+1 відбувся п'ятий прямий ефір оновленого п'ятого сезону проекту Танці з зірками. За лаштунками шоу партнер солістки групи Kazka Олександри Зарицької Юрій Мєшков зізнався співачці у своїх почуттях.

Мєшков заявив, що Олександра йому подобається. На запитання, що конкретно танцюриста приваблює в його партнерці, він відповів лаконічно: "А хіба кохають за щось?".

Зазначимо, темою ефіру шоу 3 жовтня стало українське та світове кіно. Зарицька і Мешков постали в образах героїв фільму За двома зайцями - Проні Прокопівни і Свирида Голохвастого. Пара виконала квікстеп. Судді поставили їм 28 балів.

До слова, між партнерами по паркету - Зарицькою і Мєшковим - явно є іскра. Виконуючи румбу в ефірі шоу Танці з зірками минулого тижня, вони поцілувалися.

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"Поцілунок - це була найприємніша частина, нагорода за старання. Я відчуваю себе поруч з ним дуже захищеною. Це саме те, чого я все життя хотіла", – розповідає Олександра.

Як повідомляв Главред, солістка групи Kazka Олександра Зарицька розповіла, що у неї є пірсинг в інтимному місці. Дівчина проколола собі груди.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.