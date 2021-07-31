Паралізована мати у квартирі з трупом сина: моторошні деталі смерті зірки Маршу Турецького

Максим Михайлин / kino-teatr.ru

Відомий 46-річний актор Максим Михайлін, відомий за ролями в серіалах Марш Турецького і Закон і порядок, помер у квартирі в Москві, коли доглядав за своєю 69-річною паралізованою матір'ю.

У підсумку стало відомо про те, що тіло актора пролежало 10 днів у квартирі, при цьому його хвора мати опинилася на краю загибелі, пише kp.ru. Зараз за життя жінки борються лікарі.

У правоохоронні органи звернулася єдина подруга сім'ї, Світлана Іванівна, оперативники розкрили двері квартири, і перед ними постала страшна картина.

"У квартирі було знайдено тіло 46-річного актора Максима Михайліна. У сусідній кімнаті оперативники знайшли його матір, 69-річну Любов Михайліну. Жінка була при смерті і не могла навіть поворухнутися. Всі ці 10 днів Любов була одна і не могла покликати на допомогу. Коли її знайшли, жінка була в передсмертному стані, голодна і абсолютно розбита смертю сина", - розповів друг сім'ї артиста.

Відзначимо, що раніше Михайлін звільнився з Московського драматичного театру Армена Джигарханяна якраз для того, щоб піклуватися і доглядати за паралізованою мамою. Друзі вважають, що актор дуже страждав від нереалізованості і почав пити. І вже згубна звичка могла привести до його раптової смерті.

Реклама

Додамо, що кілька років тому Любов Михайліна перенесла два інсульти. Після цього її паралізувало, син був єдиним, хто за нею доглядав.

читайте такожУ Москві від коронавірусу помер Петро Мамонов - легендарний музикант і актор

Нагадаємо, російський режисер, сценарист, продюсер і актор Володимир Меньшов помер від коронавірусу.

Володимир Меньшов два тижні боровся з коронавірусом. 22 червня його госпіталізували до 15-ї лікарні з вірусною пневмонією та дихальною недостатністю. У медзакладі його підключили до ШВЛ, стан здоров'я був важким.