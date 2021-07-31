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Паралізована мати у квартирі з трупом сина: моторошні деталі смерті зірки Маршу Турецького

31 липня 2021, 21:33

Тіло Максим Михайліна пролежало 10 днів у квартирі, його хвора мати опинилася на краю загибелі.

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Максим Михайлин / kino-teatr.ru

Відомий 46-річний актор Максим Михайлін, відомий за ролями в серіалах Марш Турецького і Закон і порядок, помер у квартирі в Москві, коли доглядав за своєю 69-річною паралізованою матір'ю.

У підсумку стало відомо про те, що тіло актора пролежало 10 днів у квартирі, при цьому його хвора мати опинилася на краю загибелі, пише kp.ru. Зараз за життя жінки борються лікарі.

У правоохоронні органи звернулася єдина подруга сім'ї, Світлана Іванівна, оперативники розкрили двері квартири, і перед ними постала страшна картина.

"У квартирі було знайдено тіло 46-річного актора Максима Михайліна. У сусідній кімнаті оперативники знайшли його матір, 69-річну Любов Михайліну. Жінка була при смерті і не могла навіть поворухнутися. Всі ці 10 днів Любов була одна і не могла покликати на допомогу. Коли її знайшли, жінка була в передсмертному стані, голодна і абсолютно розбита смертю сина", - розповів друг сім'ї артиста.

Відзначимо, що раніше Михайлін звільнився з Московського драматичного театру Армена Джигарханяна якраз для того, щоб піклуватися і доглядати за паралізованою мамою. Друзі вважають, що актор дуже страждав від нереалізованості і почав пити. І вже згубна звичка могла привести до його раптової смерті.

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Додамо, що кілька років тому Любов Михайліна перенесла два інсульти. Після цього її паралізувало, син був єдиним, хто за нею доглядав.

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Нагадаємо, російський режисер, сценарист, продюсер і актор Володимир Меньшов помер від коронавірусу.

Володимир Меньшов два тижні боровся з коронавірусом. 22 червня його госпіталізували до 15-ї лікарні з вірусною пневмонією та дихальною недостатністю. У медзакладі його підключили до ШВЛ, стан здоров'я був важким.

російські актори новини шоу бізнесу
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