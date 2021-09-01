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Відкрилася правда про зникнення пісень Джамали на її Youtube каналі

1 вересня 2021, 18:34

Переможниця Євробачення від України Джамала повідомила, чому пропали її пісні з каналу Youtube,

Джамала
Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Українська співачка Джамала вперше відреагувала на пропажу своїх пісень з каналу Youtube - вона втратила до них доступ.

Всі пісні співачки Джамали за останні 3 роки несподівано зникли з її каналу на платформі Yourtube, і на це звернули увагу всі фанати і українські ЗМІ.

Співачка в сторіз свого Instagram відповіла на питання - що відбувається з її напрацюваннями. Вона заявила, що не працює з колишнім продюсером Ігорем Тарнопольським, хоча і не спростувала чуток про те, що саме він винен у видаленні кліпів.

"У мене тільки одна відповідь на всі ваші запитання. Вже три місяці я не співпрацюю з Ігорем Тарнопольським і повністю змінила менеджмент. Зараз ключі від ютуб-каналу Jamala мені не належать, але я з командою працюю над їх відновленням", - сказала вона.

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Як раніше повідомляв Главред, у Джамали пропали всі пісні, записані після кліпу 1944, з яким вона потрапила на Євробачення і виграла його.

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