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Батько Брітні Спірс погрожує знову оправити дочку в психлікарню

9 серпня 2021, 14:17

Після невдалої спроби Брітні Спірс звільнитися від опіки батька, Джеймі Спірс заявив, що готовий знову відправити її в психлікарню.

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Getty Images

Батько Брітні Спірс нещодавно виступив у суді і на черговому засіданні заявив, що у його дочки не все гаразд з психікою, тому її потрібно відправити на лікування в психіатричну лікарню.

Як повідомляє Page Six, найнята Джеймі жінка дала відповідні свідчення в суді.

Джеймі Спірс наполягав на тому, щоб залишити її опікуном, адже нібито немає достатніх доказів для того, щоб зробити зворотне.

Він також привернув свідчення "асистентки" Брітні Джоді Монтгомері (якій сам платить, і яка частково опікун Брітні), що психологічний стан зірки в небезпеці.читайте також"Я нещасна, я не можу спати": Брітні Спірс розкрила деталі абьюза від її батька на суді

Джоді Монтгомері, за словами батька знаменитості, зізналася, що Брітні не приймає ліки, як годиться, відмовляється зустрічатися з лікарями і консультуватися з медичною бригадою.

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Оплачувана Джеймі Спірсом асистентка "несподівано" згадала про можливість укладення знаменитості в психлікарню для обстеження. Таке рішення можна прийняти в Каліфорнії, якщо людина несе загрозу собі або близьким.

Після цього в суді виступила Джоді Монтгомері, яка заявила, що батько артистки спотворив і перекрутив інформацію так, щоб вона звучала "зручно" для нього.

Раніше стало відомо, що Брітні Спірс постійно накачують наркотиками і протизаплідними за вказівкою батька.

Спочатку липня суд залишить Джеймі Спірса опікуном Брітні, не взявши до уваги всі докази, які передала дівчина.

Брітні Спірс новини шоу бізнесу
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