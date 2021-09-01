Батько Брітні Спірс зажадав 2 мільйони за скасування своєї опіки - співачка відреагувала

Брітні Спірс / Getty Images

Брітні Спірс офіційно звільнилася від опіки з боку батька Джеймі Спірса, але він несподівано зажадав 2 мільйони доларів за "негайне" припинення опіки, яка тривала 13 років.

Як повідомляє Deadline, адвокат Брітні Спірс натякнув, що це вимагання і нахабство, а Джеймі повинен негайно припинити опіку над донькою.

"Незалежно від минулого, Містер Спірс і його адвокат тепер в курсі: статус-кво більше неприпустимий, і Брітні Спірс не буде піддаватися вимаганню", - говорить Метью Розенгарт у відповіді на вимогу сторони Джеймі Спірса, поданому у вівторок до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Колишній федеральний прокурор заявив, що спроба Джеймі отримати ще два мільйони провалилася.

"Кричуща спроба по бартеру скасувати опіку - в обмін на виплати приблизно в 2 мільйони доларів понад мільйони, вже отриманих від майна міс Спірс паном Спірсом і його соратниками, не увінчалася успіхом", - оголосив він.

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Він запропонував Джеймі Спірсу надати всю необхідну інформацію для оцінки своєї звітності і, якщо питання не може бути вирішене на основі консенсусу, спробувати захистити свою звітність, а не займатися вимаганням.

Нагадаємо, що 12 серпня Джеймі Спірс відмовився бути опікуном доньки, І послав запит на "перехідний період" опіки над Брітні Спірс, і чекає розгляду 29 вересня.

Сторона Брітні Спірс різко відреагувала на вимоги такого періоду і на вимагання оплати додаткових мільйонів батькові зірки.

Раніше Джеймі Спірс спробував спровокувати скандал навколо Брітні Спірс - її звинуватили в нападі на домробітницю.

До цього батько Брітні Спірс заявив, що відправить дочку в психлікарню на лікування.