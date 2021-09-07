"Залишилося на все життя": Вакарчук поділився зворушливою історією з дитинства

Вакарчук розповів зворушливу історію з дитинства / УНІАН

Відомий український музикант і співак Святослав Вакарчук, у якого нещодавно народився син, розповів історію зі свого дитинства про перше відчуття і розуміння, "що таке сімейна підтримка, сімейні цінності".

"Це залишилося зі мною на все життя", - написав він у своєму Instagram, анонсувавши презентацію нової пісні.

Співак повідав, як вони разом з молодшим братом та іншими дітьми гралися на даху дев'ятиповерхівки у Львові.

"Мені було років дев'ять, йому близько чотирьох. Одного разу під час однієї з таких ігор мені потрібно було чогось побігти додому. І я залишив його з іншими дітьми. І коли через десять хвилин повернувся, побачив його наляканим, він плакав, бо залишився один серед малознайомих людей, а діти ще й сміялися над ним. Я пам'ятаю, що саме з того моменту вперше відчув, якщо хочете, почуття братерства, сімейної підтримки, сім'ї. Взяв його за руку, заспокоїв, і ми разом спустилися звідти". - написав Вакарчук.

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Нагадавши, Святослав Вакарчук розлучився з дружиною Лялею Фонарьовою.

Святослав Вакарчук і стилістка Ляля Фонарьова були разом більше 20 років, проте музикант рідко коментував своє особисте життя. Вони разом виховували дочку Лялі від попереднього шлюбу Діану.

Про нинішню обраницю і матір дитини Вакарчука достовірно нічого невідомо.

Ходять чутки, що кохана музиканта є співробітницею кінопродюсерської компанії Radioactive, яка знімає рекламу, в тому числі і для зарубіжних брендів, а також займається виробництвом серіалів і кліпів.