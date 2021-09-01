"Відчуття смерті було": Моргенштерн описав, як мало не помер від передозування наркотиками

Моргенштерн і Дмитро Гордон / кадр з інтерв'ю

Російський репер Моргенштерн, чиє справжнє ім'я Алішер Валєєв, розповів про відчуття, які відчув, коли в 22 роки мало не помер від передозування наркотиками.

В інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, яке записали в Туреччині співак пояснив, що навіть не втрачав свідомості.

Гордон запитав співака, чи правда, що одного разу від передозування наркотиками у нього зупинилося серце і з того світу його витягла бригада швидкої допомоги.

"Ну, не прям з того світу, я не відключився, я був у свідомості. Але було відчуття, що ось-ось все скінчиться", – розповів він.читайте такожСкандальний Моргенштерн дав інтерв'ю Гордону-дивитися онлайн

Він додав, що швидку йому викликав охоронець, а сам Моргенштерн зв'язувався з Діларою і просив вибачення, як перед смертю.

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"Відчуття смерті - було. Але дякую тим лікарям за той прекрасний укол магнію, після якого у мене нібито лава по всьому тілу. Ну, розумієш, про що я?"- підморгнув він журналісту.

Репер сказав, що записував тоді кліп Cadillac, і це був єдиний випадок в його житті, коли співак відчував, що може все скінчитися.

Він підкреслив, що не боявся смерті і не шкодував себе, але шкода було, що не побачить реакції іноземців на кліп.

"Я до смерті готовий завжди. Я смерті не боюся. Але було просто стрьомно від того, що-бл..., це мамке х...ево буде, жене х...по-перше, людям, слухачам х...во буде, хто ще таку ох...музику буде робити і ох...інтерв'ю давати", - описав він свої відчуття в той момент.

Тим не менш, Моргенштерн відчув, що пора зупинити з речовинами тільки, коли одружився на Діларі.

"І мені більше не хочеться більше нічого. Я був ненажерою, любив пожерти, любив все в себе засунути – і ми зараз не про пеніси, - і зараз, коли я реально пізнав щастя – все!", - поділився він.

Що відомо про Моргенштерна