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Організатори Євробачення схвалили скандальне рішення щодо Білорусі

28 травня 2021, 22:13

Останніми тижнями організацію особливо стривожила трансляція по білоруських каналах інтерв'ю, "явно отриманих під примусом".

Євробачення 2021
Білорусі призупинили членство в пісенному конкурсі / eurovisionworld.com

Європейська мовна спілка( EBU), яка є організатором Євробачення, схвалила рішення щодо призупинення членства Білорусі.

"На сьогоднішньому засіданні Виконавча рада EBU прийняла рішення щодо призупинення членства Белтелерадіокомпанії", - йдеться в заяві організаторів конкурсу.

Як говориться на офіційному сайті EBU, Виконавча рада уважно стежить за придушенням свободи ЗМІ в Білорусі і постійно закликає Белтелерадіокомпанію, як члена EBU, відстоювати основні цінності свободи слова, незалежності та підзвітності.

Отсанніми тижнями організацію особливо стривожила трансляція по білоруських каналах інтерв'ю, "явно отриманих під примусом".

"Ми також відстежували інші передачі Белтелерадіокомпанії з цього питання, які викликали інші серйозні і зовсім виняткові побоювання", - наголошується на сайті.

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У світлі цих виняткових подій у Виконавчій раді немає іншої альтернативи, окрім як запропонувати призупинити членство Белтелерадіокомпанії в EBU. У БТРК буде два тижні на відповідь до набрання чинності припинення.

У той же час, раніше повідомлялося про те, що білоруське держТБ не планувало транслювати Євробачення 2021 з Роттердама, нібито через те що проправітелственная група Галаси ЗМеста була дискваліфікована.

Глава Белтелерадіокомпанії заявив, що Білорусь виграла Євробачення, а політики Лукашенка назвали ситуацію "політизованою".

Білорусь порушувала правила конкурсу Євробачення - тому країна не зможе взяти участь в конкурсі в 2022 році, пише Deutsche Welle.

  • Нагадаємо Галаси ЗМеста-група, яка не приховує симпатій до Олександра Лукашенка. Ансамбль виконує уїдливі пісні про протести, дворові чати, про Павла Латушка, Світлану Тихановську, Марію Колеснікову та політичну ситуацію в Білорусі.
  • Першу її пісню EBU заблокував в Інтернеті. Після того, як вони подали нову пісню, Білорусь дискваліфікували.
  • Пояснюється це тим, що політичні мотиви пісень могли нашкодити іміджу конкурсу.
  • Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування, переможці конкурсу не могли стримати емоцій. Соліст колективу Давид Даміано так радів перемозі, що у нього лопнули штани на причинному місці.

новини Білорусі Євробачення-2021
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