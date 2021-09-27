Небезпечна операція: танцюристу Дорофєєвій вставили пластину в череп

Євген Гончаренко переніс операцію / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Після сильного побиття танцюрист Дорофєєвої Євген Гончаренко переніс операцію на черепі - відомо, що 22-річному хлопцеві вставили в голову титанову пластину замість пошкодженої кістки.

"Дружині зробили операцію. Наш хлопчик поправляється", - написала популярна українська співачка Надя Дорофєєва в Instagram.

Вона також опублікувала фото Євгена після операції, і подякувала всім, хто турбується про його здоров'я.

Детальніше про цю операцію Гончаренко розповів раніше журналістам. Він говорив, що лікарям не вдалося відновити кістку і як тільки буде готова титанова пластина, йому відразу ж зроблять операцію.

На своїй сторінці в Instagram танцюрист також виклав фото, на якому він стоїть з перебинтованою головою.

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"Додому повертається вже титановий бій", - написав він.

Побиття танцюриста Дорофєєвої

Євгена Гончаренка побили вночі 1 серпня, хлопцеві проломили череп. Конфлікт стався біля клубу ліфт.

Нападником виявився Євген Безпалий, співробітник Управління державної охорони України.

У лікарні Євгенію зробили трепанацію черепа і переливання крові.

Пізніше лікарі повідомили про параліч частини тіла танцюриста.

Співробітник УДО, який побив Євгена затриманий, проводиться розслідування його вчинку, також суд виніс рішення про його арешт. Його вирішили вигнати зі служби в держорганах.

Після коми Євген Гончаренко втратив пам'ять і координацію рухів.

Відомо, що після виписки з лікарні танцюрист Дорофєєвої поступово відновлює своє здоров'я.