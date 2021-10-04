"Він з'явився дуже нещодавно". Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, знову закохана

Олександра Зарицька / instagram.com/kazka.band

Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, знову закохана!

Про свої стосунки вона розповіла Каті Осадчій в інтерв'ю для "Світського життя". На питання ведучої, чи є у неї хлопець, співачка відповіла: "Він з'явився дуже нещодавно. Цим відносинам ще дуже мало часу, і я їх бережу".

За словами Олександри Зарицької, останні серйозні стосунки у неї були 1,5 року тому.

Тому до нового коханого вона ставиться вкрай делікатно, і закликає фанатів: "Тримайте за мене кулачки, щоб все було класно!"

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Про особу таємничого чоловіка Зарицької знають лише партнери співачки по сцені - Микита Будаш і Дмитро Мазуряк. На запитання Каті Осадчої музиканти відповіли доволі стримано: "Він реальний і ми його бачили".

Поки відомо, що нові відносини Олександри Зарицької розвиваються дуже неквапливо: бачаться закохані рідко. В основному через участь співачки в "Танцях з зірками".

Я заспокоюю його, що скоро все буде класно. Ну як скоро ... десь в грудні-січні побачимося, - втішає партнера дівчина.

Затьмарює картину лише страх Зарицької перед знайомством коханого зі строгим батьком - таке важливе питання співачка вирішила відкласти до тих пір, поки вона не буде впевнена у міцності своєї пари на 100%.

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А поки вона підкорює паркет на "Танцях з зірками" та серця глядачів. До речі, встояти проти чар Зарицької не вдалося і її партнеру по танцях - Юрію Мєшкову. У недавньому інтерв'ю він зізнався в почуттях до співачки.