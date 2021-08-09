"Він справжній бандит": вітчим побитого танцюриста Дорофєєвої розповів про співробітника УДО

Євген Гончаренко паралізований / Соцмережі

Побитий співробітником УДО танцюрист балету української співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко знаходиться в стабільно важкому стані. Виводити його з медикаментозного сну медики поки не планують.

Як повідомляє "Обозреватель", лікарі прогнозують, що потерпілий може пробути в комі ще кілька місяців, проте точних відомостей з цього приводу не дають. Хоча обнадіюють близьких, що в їх практиці вже були подібні випадки, і пацієнтів вдавалося виводити в нормальний життєвий стан.

Вітчим Євгена Гончаренка В'ячеслав розповів, що ліва частина тіла хлопця повністю знерухомлена. Він паралізований. Щодня на ліки йде від трьох до п'яти тисяч гривень. У цьому допомагають небайдужі громадяни і благодійний фонд.

Тим часом, за словами чоловіка, співробітник УДО, що напав на Євгена, "регулярно бив людей". Чоловік також повідомлений, що "на батьківщині зловмисника є ціла банда, яка калічить людей". Дану інформацію передали поліції.

В'ячеслав підтвердив, що винного у побитті хлопця Євгена Безпалого звільнили з Управління державної охорони. У точності доведено те, що під час нападу був при виконанні, адже вранці йшов на роботу.

Нагадаємо, в МВС пообіцяли внутрішнє розслідування проти Безпалого - побив Євгена правоохоронця.

Раніше повідомлялося, що побив Женю товариш Безпалий затриманий, проводиться розслідування його вчинку, також суд виніс рішення про його арешт.