Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан висловилася про участь у Танцях з зірками

Ольга Харлан / Instagram

Українська спортсменка Ольга Харлан, яка прийняла танціззіркаміchallenge, налаштована рішуче щодо своєї участі в танцювальному шоу. Дівчина хоче розкривати в собі нові риси через ніжні образи і відчуває велику відповідальність через прямі ефіри.

Ольга Харлан в гостях у ведучих Твого дня на 1+1 розповіла про перерву в кар'єрі після Олімпійських ігор в Токіо і про свої переживання через шоу.

"Хвилююся. Я усвідомлюю відповідальність, тому що прямі ефіри – це дуже складно. У мене є розуміння про всю напругу, яка буде", - поділилася Ольга Харлан.

Вона колись займалася танцями, але не так, як переможниця минулого сезону - Санта Дімопулос. Спортсменка займалася з 6 до 10 років, тому вважає цей вид спорту одним з найкрасивіших. До слова, так само висловлювалася інша олімпійська чемпіонка - Анна Різатдінова.

"Танці - це так красиво. Мені вони завжди подобалися і ніколи не зникали з мого життя. Я пам'ятаю якісь рухи, але техніка у мене на нулі", – заявила фехтувальниця.

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Дівчина зізналася, що їй цікаво розкритися і показати себе в ніжних, чуттєвих образах на паркеті, які вона готова "витягувати з себе".

Харлан зізналася також, що їй потрібен сильний партнер, який буде з нею нарівні в силовій категорії. Для неї важливо, щоб партнер став з нею однією командою, і вони відчували одне одного і могли творити на паркеті.

"Я не тендітна дівчина, це правда. Я сильна, у мене м'ясна маса, тому крутити мене не будуть. Я не Катя Кухар", - з гумором помітила Харлан.

Нагадаємо, що Харлан прийняла виклик від учасниці Голосу Євгенії Власової.

Всього зараз відомі імена 11 учасників шоу Танці з зірками, а також новий суддя, який волі в трійку з Владом Ямою та Катериною Кухар.

Нагадаємо, дивитися всі випуски шоу Танці з зірками можна на сайті 1+1 video.