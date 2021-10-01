Ольга Фреймут розповіла, як правильно цілуватися

Ольга Фреймут - профі в області етикету / instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут знову балує своїх підписників уроками етикету. У соціальних мережах ведуча іноді викладає короткі відео, в яких ділиться правилами хорошого тону.

Темою її свіжого ролика стали поцілунки на публіці.

У своєму акаунті Instagram Ольга Фреймут, телеведуча і відомий знавець правил етикету, розповіла, як правильно цілуватися при зустрічі.

У навчальному міні-ролику з хештегом #етикетзфреймут Фреймут показала, як робити не варто.

Для наочності вона розцілувала свою асистентку в обидві щоки.

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Ольга Фреймут показує, як не треба цілуватися при зустрічі / Скріншот відео instagram.com/freimutolia/

На відео чітко видно сліди від помади ведучої, що залишилися після поцілунку на обличчі дівчини.

Ні, ні, ні! При зустрічі ми лише імітуємо поцілунок, не торкаючись губами шкіри знайомого.

За словами Фреймут у цього правила є цілком логічне пояснення: поцілунок – річ інтимна. Тому торкатися губами шкіри іншої людини при зустрічі – це, щонайменше, недоречно.

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Ольга Фреймут неспроста дає поради щодо правил хорошого тону своїм підписникам в соціальних мережах: телеведуча в минулому була директором Школи Леді в проекті "Від пацанки до панянки", а також проводить індивідуальні курси сучасного етикету.

Однак не всі сприймають поради Фреймут серйозно. Так, наприклад, Оля Полякова з дочкою записали жартівливу пародію на уроки етикету від телеведучої. Темою ролика стало "Як правильно пити пиво".