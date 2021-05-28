УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Скрипка потрапив у скандал: не вважає російськомовних музикантів українцями

28 травня 2021, 18:02

Лідер групи ВВ висловився про артистів з України, які гастролюють в Росії і виступають російською мовою.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / УНІАН

Група Воплі Відоплясова відзначає 35-річчя, і з цього приводу фронтмен групи Олег Скрипка відверто розповів про кар'єру, українську музику і ситуацію з російською мовою і гастролями в Росії.

В інтерв'ю КП.юа Олег Скрипка назвав українських артистів які співають російською або гастролюють в Росії "резидентами" , які живуть в Україні.

"Наша фірма не їде в Росію. Їде якраз постсовок. Нехай їде і залишається там. Я вважаю українськими тільки тих артистів, які україномовні. Потрібно поставити раз і назавжди крапки над "i". Є українці, які дійсно співчувають Україні, допомагають, вони можуть бути навіть не етнічними українцями, не мати нашого паспорта. Наприклад, Джон Маккейн. Я вважаю, це справжній українець, він стільки для України зробив.

А є ті, які їздять до Росії. Нехай заробляють, але для мене вони не є українцями, вони просто резиденти України, вони не розмовляють українською, вони не перебувають у світогляді українському, вони не живуть в українському світі. Вони живуть в паттернах, в постсовках. Я іноді, може, неправильно говорив з цього приводу або не так інтерпретували мої слова, що таких людей потрібно ізолювати", - сказав Скрипка.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / прес-служба артиста

На питання, чи має на увазі Скрипка "гетто для російськомовних", він відповів ствердно.

"Да. Але, по-перше, я цього не говорив, а по-друге, це інтерпретація. Це була певна спеціальна провокація російських служб перед "Євробаченням", щоб всі боялися їхати в Україну.

Ось ви говорите, що фірма їде в Росію. Фірма українська не їде туди співати. Ця "Лада Калина", може, і зібрана в Україні, але нехай їде туди і там і залишається. Музичний істеблішмент, на жаль, поки що не складається з реальних українських артистів, а велика кількість якісної музики не доходить до людей", - сказав Олег Скрипка.

За словами музиканта, немає українських артистів, які творять російською.

На уточнююче запитання, чи вважає артист, що це не українські артисти, Скрипка заявив, що вони просто частина "русского мира".

"Це резиденти України, це не українські артисти. Це люди, які живуть на цій території, але вони не українці. Це чисто моя особиста точка зору. Для мене це питання не є питанням. Люди тут живуть, але вони є частиною "русского мира", - сказав Олег Скрипка.

Нагадаємо, що нещодавно в Миколаєві депутати оскандалилися рішенням З російської мови

Історики Валерій Рижков та Віталій Скальський у березні знайшли в підручниках з історії для учнів 9 та 10 класів карти, на яких відсутня захоплений росіянами Крим.

Доктор історичних наук Віктор Брухуненко у лютому виявив у підручнику з історії для учнів 8 класу пропаганду " русского мира". Зокрема, в книзі було сказано, що Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь. Підручник повинен був бути виданий в 2022 році, причому Міносвіти книгу схвалило.

Олег Скрипка українська мова російська мова мовне питання новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікарі назвали серйозну небезпеку бузкуЛікарі назвали серйозну небезпеку бузку Круглий невдаха: що чекає Овна в червні-2021Круглий невдаха: що чекає Овна в червні-2021 "Немає ефективних засобів боротьби": Голубовська розповіла про нову страшну епідемію"Немає ефективних засобів боротьби": Голубовська розповіла про нову страшну епідемію Путіну до біса щастить або Чому Кремль не буде слухнянимПутіну до біса щастить або Чому Кремль не буде слухняним Коронавірус в Україні 26 травня: кількість нових діагнозів підскочила, багато госпіталізаційКоронавірус в Україні 26 травня: кількість нових діагнозів підскочила, багато госпіталізацій

Останні новини

16:06
"Такого ще не бачила": нардеп поскаржилася на згубний град під Києвом
15:57
На шляху до НАТО: Альянс прийняв гучне рішення щодо України Відео
15:50
В Україні з'явилася карта вакцинації від COVID-19: як дізнатися, де зробити щеплення Відео
15:33
Гороскоп на завтра 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надій Відео
15:26
Загибель Гвоздя в Єгипті: в Мережі засумнівалися в нещасному випадку під час дайвінгу Відео
Реклама
15:10
Роздача паспортів Росії на Донбасі провалиться тільки за однієї умови - експерт
15:05
У Канаді голий політик "сходив по-маленькому" в чашку під час онлайн-засідання парламенту
14:49
В Україні почав працювати перший центр вакцинації: яку вакцину колють, і кому світить щеплення Фото Відео
14:31
Накриє похолодання, заллє дощами: українців попередили про негоду в червні Відео
14:11
Експерт пояснив, що стоїть за "полуничною" поїздкою Порошенка на Донбас Відео
14:05
"Фатальні удари": на Чернігівщині блискавки влучили у будівлі
13:44
У Зеленського зробили заяву про війська Росії у Білорусі і попередили про удар Відео
13:32
У Туреччині знайшли тіло зниклої на початку травня українки: деталі загибелі Відео
12:50
Мати пішла займатися любощами за гроші: у Черкасах дитина ледь не загубила себе сама у квартирі Відео
12:41
Штраф в 30 тис. рублів через прохання про ремонт школи у РФ: що каже мама школяра і версія УМВС
12:35
Симптоми Альцгеймера: то як ви спите, може вказувати на захворювання Відео
11:39
У моду на літо 2021 вриваються неймовірні солом'яні сумки Фото Відео
11:31
Колишнього гравця Шахтаря і збірної України спіймали п'яного за кермом і затримали Відео
10:47
Дощ литиме як з відра: синоптики уточнили прогноз погоди на День Києва Відео
10:38
Паливний удар від режиму Лукашенка: експерт пояснив, чого чекати українцям Відео
Реклама
10:26
Експерти розповіли, чи можна пити розчинну каву Відео
10:02
Грип та його наслідки: до яких ускладнень може призвести хвороба Відео
09:31
Художник у Італії заробив 15 тисяч євро, продавши невидиму скульптуру Відео
09:18
Заліз у труси: в Мережу злили розпусне відео з учасницями скандальної голої фотосесії в Дубаї Відео
08:58
Гени та генетичний рак: що потрібно знати Відео
08:52
Гороскоп на 29 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: три перемоги та "витік" великої суми Відео
08:40
Грабував жінок під час побачення: під Києвом поліція шукає злочинця, який втік із зали суду Відео
08:30
Порошенко дозволяє собі більше, ніж будь-який інший політик Погляд
08:11
Коронавірус в Україні "заліг на дно": за добу виявлено всього три тисячі хворих Відео
07:50
США пообіцяли Лукашенку "доброго потиличника" Відео
07:45
Поповнить ряди невдах місяця: гороскоп для Діви на червень 2021
07:21
У перший день життя відмовилася мати: немовля в пакеті знайдено на смітнику в Івано-Франківську Відео
07:08
Чому Білорусь зупинила постачання пального і як це відіб'ється на кишенях українців Погляд
06:30
Що краще Visa або Mastercard в Європі і в Україні: відмінності і вигоди
06:26
Зустріч Зеленського і Путіна: У МЗС розкрили деталі ситуації
06:05
Зірка Слуги народу в сексуальному вбранні зебри засвітила звабливе тіло
05:36
"Перший тюремний, а не другий президентський": експерт спрогнозував долю Зеленського Відео
04:31
Контрабанда і сірі схеми: спливли деталі тіньового бізнесу сина Лукашенка Відео
03:55
Арестович зробив заяву щодо нових навчань Росії і попередив про небезпеку для України Відео
03:51
Презентація Far Cry 6 – геймплей, дата виходу і багато подробиць Відео
Реклама
03:02
"Пекельна" спека + 40° і потопи: синоптик здивував прогнозом погоди на літо Відео
02:35
Названо найнебезпечніший сезонний фрукт Відео
01:26
Експерт розкрив плани США і РФ щодо України та назвав головний прорахунок Києва Відео
01:08
Переможниця Х-Фактора роздягнулася на романтичному фото зі своїм хлопцем
00:55
Місячний календар стрижок на червень 2021: щасливі дні для стрижки Відео
28 травня, п'ятниця
23:56
Україна не отримає ядерного статусу, а "еліта обісреться" - Юрій Романенко Відео
23:43
Стало відомо, Михайло Заливако і Анна Богдан разом після Холостяка, чи ні
23:28
Пасажир рейсу Ryanair ошелешив інформацією щодо бомби на борту Відео
23:04
США "схвалили" Північний потік-2: експерт розкрив сценарій для України Відео
22:54
У МЗС України розповіли подробиці трагічної загибелі ексголови СЗР
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти