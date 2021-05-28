Скрипка потрапив у скандал: не вважає російськомовних музикантів українцями

Олег Скрипка / УНІАН

Група Воплі Відоплясова відзначає 35-річчя, і з цього приводу фронтмен групи Олег Скрипка відверто розповів про кар'єру, українську музику і ситуацію з російською мовою і гастролями в Росії.

В інтерв'ю КП.юа Олег Скрипка назвав українських артистів які співають російською або гастролюють в Росії "резидентами" , які живуть в Україні.

"Наша фірма не їде в Росію. Їде якраз постсовок. Нехай їде і залишається там. Я вважаю українськими тільки тих артистів, які україномовні. Потрібно поставити раз і назавжди крапки над "i". Є українці, які дійсно співчувають Україні, допомагають, вони можуть бути навіть не етнічними українцями, не мати нашого паспорта. Наприклад, Джон Маккейн. Я вважаю, це справжній українець, він стільки для України зробив.

А є ті, які їздять до Росії. Нехай заробляють, але для мене вони не є українцями, вони просто резиденти України, вони не розмовляють українською, вони не перебувають у світогляді українському, вони не живуть в українському світі. Вони живуть в паттернах, в постсовках. Я іноді, може, неправильно говорив з цього приводу або не так інтерпретували мої слова, що таких людей потрібно ізолювати", - сказав Скрипка.

Олег Скрипка / прес-служба артиста

На питання, чи має на увазі Скрипка "гетто для російськомовних", він відповів ствердно.

"Да. Але, по-перше, я цього не говорив, а по-друге, це інтерпретація. Це була певна спеціальна провокація російських служб перед "Євробаченням", щоб всі боялися їхати в Україну.

Ось ви говорите, що фірма їде в Росію. Фірма українська не їде туди співати. Ця "Лада Калина", може, і зібрана в Україні, але нехай їде туди і там і залишається. Музичний істеблішмент, на жаль, поки що не складається з реальних українських артистів, а велика кількість якісної музики не доходить до людей", - сказав Олег Скрипка.

За словами музиканта, немає українських артистів, які творять російською.

На уточнююче запитання, чи вважає артист, що це не українські артисти, Скрипка заявив, що вони просто частина "русского мира".

"Це резиденти України, це не українські артисти. Це люди, які живуть на цій території, але вони не українці. Це чисто моя особиста точка зору. Для мене це питання не є питанням. Люди тут живуть, але вони є частиною "русского мира", - сказав Олег Скрипка.

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