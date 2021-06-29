Офіційно: серіал Добрі передвісники продовжили на другий сезон

Благі знамення 2 сезон / кадр з серіалу

Amazon замовила другий сезон драматичної адаптації книги Ніла Геймана і Террі Пратчетта по всесвіту Добрі передвісники.

Як повідомляє Deadline, Amazon прийняли офіційне рішення продовжити Добрі передвісники на 2 сезон, але він не буде псувати сюжет книги і перших 8 серій.

У серіалі Добрі передвісники: милі і точні пророцтва Агнеси Псих буде всього 6 серій.

Майкл Шин і Девід Теннант повернуться до ролей ангела Азірафаеля і демона Кроулі.

Зйомки другого сезону серіалу Добрі передвісники почнуться пізніше цього року в Шотландії.

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У новому сезоні будуть досліджені сюжетні лінії, що виходять за рамки оригінального вихідного матеріалу.

"Перебуваючи на Землі з "початку" і після запобігання Апокаліпсису, Азірафаель і Кроулі повертаються до легкого життя серед смертних в лондонському Сохо, коли несподіваний посланник представляє дивовижну таємницю", - йдеться в описі сюжету.

Ніл Гейман, який має великий контракт з Amazon Studios, продовжує працювати виконавчим продюсером і буде брати участь у створенні шоу разом з виконавчим продюсером Дугласом Маккінноном, який також повернеться до режисури.

Роб Уілкінс, Джон Фіннемор і керівник комедії BBC Studios Productions Джош Коул також будуть виконавчими продюсерами, а Фіннемор буде співавтором сценарію разом з Гейманом.