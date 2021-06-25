Одруження наосліп 4 випуск - психолог показала, як починати життя "з чистого аркуша"

Одруження наосліп 2021 / 1+1

25 червня о 20: 20 на телеканалі 1+1 покажуть четвертий епізод сьомого сезону романтичного шоу Одруження наосліп. Героями проекту стали успішні люди, які змогли побудувати кар'єру, але не змогли знайти особисте щастя. Пари підбираються психологами на основі емоційної, сексуальної та психологічної сумісності людей.

Героєм четвертого епізоду став 30-річний власник стоматологічних клінік Олександр.

"У моєму житті весь вільний час займає робота. Нещодавно я зрозумів: хочу повертатися додому, і щоб хтось мене чекав. У мене завжди були тільки серйозні відносини, але вони швидко закінчувалися через те, що я був не готовий до сім'ї. Оскільки я стоматолог, мені важлива естетична частина. Сподіваюся, моєю дружиною стане сексапільна, довгонога дівчина, з довгим волоссям", - сказав Олександр.читайте такожОдруження наосліп 2021: В'ячеслав Узєлков вперше після розлучення покаже нову наречену

Його нареченою стала дівчина з обкладинки чоловічих журналів на ім'я Адель.

"Я прийшла на проект для того, щоб поекспериментувати. Зазвичай я вибирала собі чоловіків сама. На даний момент я хочу дізнатися і вирішити, який саме чоловік мені потрібен поруч. Сподіваюся, ви мені з цим допоможете. Мої перші стосунки тривали 10 років. Мій колишній чоловік захопився релігією, став сімейним і не приймав мій рід діяльності. На даний момент мені важливо, щоб майбутній чоловік був самодостатній. Щоб він міг прогодувати сім'ю і приймати мене такою, яка Я є", - сказала Адель.

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Молодят чекає похід в магазин елітного одягу, знайомство з друзями і політ на літаку.

Однією з тем сьомого сезону стало життя"з чистого аркуша". Як почати "ревізію" свого життя і зробити крок у нове життя, розповіла психолог і ведуча проекту Ірина Кириченко.

"Часто ми роками веземо на собі велику кількість проблем і в якийсь момент розуміємо, що далі так жити неможливо, треба щось міняти. З чого почати? Успіх залежить від правильно вибудуваної стратегії. Вона, в свою чергу, залежить від розуміння проблеми і причин, за якими ви опинилися там, де зараз перебуваєте. Проведіть "ревізію" в письмовій формі, розділивши лист на 2 колонки. У першій колонці запишіть те, що Вам подобається в собі, що надихає, чим насолоджуєтеся і що із задоволенням візьмете з собою далі, а в другій - від чого втомилися, що обтяжує, від чого страждаєте і що хочете змінити. Починайте зміни з найскладнішого пункту. Марк Твен одного разу сказав, що якщо з ранку з'їсти "жабу", залишок дня буде прекрасним завдяки відчуттю, що найгірше на сьогодні вже позаду. "Жаба" - це та обов'язкова робота, при думці про яку у вас псується настрій. Якщо жаб кілька, почніть трапезу з тієї, яка противніше, і життя стане легше", - сказала Ірина Кириченко.

Чи залишаться молодята разом, і з якими ще труднощами зіткнеться параможна дізнатися в четвертому випуску, який також вийде на сайті 1plus1 video з 25 червня.