Одруження наосліп 2021: В'ячеслав Узєлков вперше після розлучення покаже нову наречену

Одруження наосліп 2021 / 1+1

4 червня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра сьомого сезону романтичного реаліті-шоу під назвою Одруження наосліп. Ведучі проекту Даніель Салем та Ірина Кириченко допомагатимуть успішним холостякам і холостячкам знайти свою любов.

Героєм першого випуску стане боксер і телеведучий В'ячеслав Узєлков, який після гучного розлучення хоче знайти справжнє кохання. Вперше за всі сезони шоу експерти об'єднали в пару вже знайомих людей, але для молодят це стане справжнім сюрпризом. Обраницею спортсмена стане фітнес-мама Юлія Черницька. Жінка виховує чотирьох дітей від першого шлюбу. Старшій дочці 13 років, середній - 8 років і двійнятам - 5 років.

"Я 22 роки був у шлюбі. Моя колишня дружина була для мене справжньою мрією. Я кричав на весь світ, що я її люблю. Розлучення мені далося дуже складно, - сказав про колишню дружину В'ячеслав Узєлков. - Я мрію, що моя нова дружина буде стрункою, спортивною, цікавою блондинкою. Я знаю одну таку жінку. Її звуть Юля".читайте такожЗ'явилася дата виходу нового сезону Одруження наосліп 2021

В'ячеслав Узєлков / instagram.com/uzelkov_official/

Тренер Юлія Чернецька більш відома в країні як фітнес-мама. Жінка шукає справжнього чоловіка, в якого зможе закохатися.

"Мій колишній чоловік дозволяв собі спілкування з іншими жінками. Я дуже вірна і не розумію, за що мені таке випробування. Після розлучення я ні з ким не була у відносинах. Мені складно закохатися. Сподіваюся, що Одруження наосліп допоможе мені знайти щастя", - сказала фітнес-мама Юлія.

Нагадаємо, Одруження наосліп виходить в ефірі телеканалу вже 6 років поспіль і є власною розробкою телеканалу. У 2012 році проект став переможцем пітчингу ідей, організатором якого була група 1+1 медіа, а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат увійшов в топ-5 кращих форматів року.

Чи залишаться молодята разом і яку сенсаційну заяву зробить В'ячеслав Узєлков, можна дізнатися в першому випуску, який також вийде на сайті 1plus1 video з 4 червня.