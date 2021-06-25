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"Басту геть": в Києві проходить акція протесту під час концерту одіозного репера

25 червня 2021, 21:40

З гучномовця розповідали про політичну позицію виконавця і нагадували, що той гастролював в окупованому Криму.

Баста
Баста виступить в Україні / Instagram

Одиозный рэпер из России Баста, который посещал аннексированный Крым, сегодня выступает в Stereo Plaza в Киеве. Однако событие началось с протестов.

Десяток людей пришли к концерт-холлу с плакатами: "Баста поддерживает оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", "Баста – путинская шестерка".

Из громкоговорителя они рассказывали о политической позиции исполнителя и напоминали пришедшим на выступление, что тот гастролировал в оккупированном Крыму, участвовал в пропагандистских российских конкурсах.

"Этот человек выступает сегодня. Этот человек, который никогда не должен был ступить на украинскую землю из-за своей последовательной поддержки российской власти, политики российской власти против Украины. Эта сволочь приехала сегодня в Киев и хочет зарабатывать деньги на украинцах. Ходить на концерты этого человека – значит поддерживать оккупацию Крыма", – заявил один из участников акции.

Однако гости игнорировали призывы активистов – они проходили мимо здания. Как только громкоговоритель у мужчины выключился, люди в очередях воскликнули: "Ура!" Наконец активисты скандировали: "Басту геть!".

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25 і 26 червня в Києві, а також 27 червня в Одесі мають відбутися концерти російського репера Василя Вакуленка (Басти). І це попри те, що він виступав в окупованому Криму. Разом з тим, заборону на в'їзд репера на територію нашої країни скасували в 2020 році, а вже в травні цього року він відвідував один з ресторанів Києва, повідомляє LIGA.net.

В'їзд на територію нашої країни громадянину РФ Вакуленку заборонили в 2017 році через концерти в тимчасово окупованому Криму. Так, в Мережі були опубліковані відео концертів Басти в Ялті 2014-15 роках. Крім того, він знявся у фільмі "Ке-ди", в якому грав військовослужбовця, який проходив службу в окупованому Криму.

Відповідно до закону Про кінематографію, перелік осіб, котрі становлять загрозу нацбезпеці України, складає Міністерство культури та інформаційної політики на підставі подань РНБО, СБУ та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Басту включили і виключили з цього списку за поданням СБУ. У самому відомстві заявили, що якщо за три роки заборони на в'їзд в Україну людина більше жодного разу не відвідувала окупований Крим, то санкцію автоматично анулюють.

Якби Баста намагався в'їхати на територію нашої країни в 2017-2020 роках, то заборону на в'їзд продовжили б на 10 років. Але формально репер виконав вимоги українського законодавства, тому СБУ попросила Мінкульт прибрати Басту з "чорного списку".

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"Однак ми вважаємо, що у даного злочину немає терміну давності. Після того як Басту виключили з чорного списку, ми поінформували колег із Держприкордонслужби, що Баста відвідував Крим і це може бути підставою для них закрити для нього в'їзд", - повідомили LIGA.net у пресслужбі СБУ.

4 травня стало відомо, що Баста, який раніше кілька разів відвідував окупований РФ Крим, приїхав в Київ, чим і спровокував великий скандал.

На травневих вихідних у Києві українці помітили російського репера Басту в ресторані і звернулися до нього з вигуком: "Крим-це Україна!", після цього охоронці репера грубо напали на киян.

Пізніше репер провів прямий ефір у соцмережі і розповів, що раніше він часто бував у Києві і відвідував близьких "без прецедентів".

Баста новини шоу бізнесу
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