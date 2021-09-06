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Про Чапкіса ні слова: колишня учасниця розкритикувала Танці з зірками 2021

6 вересня 2021, 17:41

Танцівниця Ілона Гвоздьова не бере участь в шоу Танці з зірками, але продовжує за ним стежити. Дівчина відзначила несправедливість нового сезону.

Григорій Чапкіс
Григорій Чапкіс / 1+1

Ілона Гвоздьова заявила, що покидає проєкт назавжди перед початком кастингу для шоу Танці з зірками. Вона не стала пояснювати якісь причини, але вирішила рухатися далі.

Після того, як пройшла прем'єра нового сезону 5 вересня, дівчина акуратно проаналізувала, що було, і висловилася про всі плюси і мінуси першого випуску шоу.

У своєму Instagram Ілона Гвоздьова зазначила, що в 1 випуску Танців з зірками так і не згадали про легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який пішов з життя 13 червня 2021 року. Хоча, сезон позиціонувався як в пам'ять про знаменитого танцюриста.

"Окреме дякую за круту вокалістку в номері Ліди Лі, вона неймовірна. Загальне враження чудове, прекрасне світло, красива заявка учасників, хороша графіка і спецефекти, відмінний склад журі, Макс Чмерковський дуже сподобався, говорив у справі і красиво, хлопці танцюристи всі неймовірні, радували око технікою, чого не скажеш про деяких дівчаток-учасниць. Нарешті танцюристів заявляли як справжніх артистів, шикарні костюми", - заявила Ілона.читайте такожПомер відомий український хореограф Григорій Чапкіс

Однак вона знайшла і недоліки шоу:

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"В анонсі шоу не раз згадували, що цей сезон присвячений пам'яті легендарного Григорія Чапкіса - в результаті на ефірі навіть не згадали про нього, можливо буде пізніше, але могли б і відкрити з пам'яті про нього!",- заявила Гвоздьова.

Також вона зазначила занадто низькі оцінки і дуже різні щодо учасників, дуже короткі номери, "бальний сезон", але не бальні танці, і відсіяні бальні танцівниці.

Також вона поскаржилася на те, що історії були затягнуті, а номери короткі, що учасники перестаралися з першим враженням, і не зможуть тримати планку протягом 13 ефірів.

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"Ого, оце так сюрприз! Дякую! Буду старатись ще більше тепер! П. С. За порадами, якщо щось, можна звернутись?", - написав їй Стас Горуна.

"Як ви все влучно написали. Підтримую, особливо перший пункт Чапкіс, і так дійсно хотілось би побільше бального.", "Згодна з вами, я була впевнена що перший ефір буде присвячений Григорію Чапкісу.", "Костянтинка Войтенко не заслужено засудили, він був кращим на цьому ефірі!", "Як же вас не вистачає на паркеті", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Настя Оруджова порвала зв'язки і вийшла на паркет з травмою.

Всі нові випуски шоу Танці з зірками виходять по неділях о 21-00 на 1 + 1.

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Танці з зірками новини шоу бізнесу Ілона Гвоздьова
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