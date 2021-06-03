"О Боже, я одружуся з ним": Ріккі Мартін повідав про першу зустріч зі своїм чоловіком

Ріккі Мартін розповів про першу зустріч зі своїм чоловіком / фото instagram.com/ricky_martin

Популярний пуерто-риканський поп-виконавець Рікі Мартін відверто розповів про знайомство і першу зустріч своїм чоловіком - шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом. Чоловіки перебувають у шлюбі вже чотири роки.

Подробицями доленосних подій у своєму житті Мартін поділився в інтерв'ю People. За його словами, познайомився він зі своїм партнеромм у 2016 році в Instagram. Довгий час вони обговорювали мистецтво в листуванні.

"Мені дуже сподобалося його мистецтво, але я також подумав про себе:" Боже мій! Ти найкрасивіший чоловік, якого я коли-небудь зустрічав". Ми листувалися в Instagram протягом шести місяців, цілком платонічно", – розповів Рікі Мартін.

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Потім він полетів до Лондону, де жив Йосеф, і при першій зустрічі з ним зрозумів, що це доля:

"Я побачив його, я сказав:"О боже, я одружуся з ним". Цікаво, що думки Джвана на той момент були ідентичними. Він найромантичніший чоловік, якого я зустрічав".

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