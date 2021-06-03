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"О Боже, я одружуся з ним": Ріккі Мартін повідав про першу зустріч зі своїм чоловіком

3 червня 2021, 19:58

За його словами, познайомився він зі своїм партнером в 2016 році в Instagram. Довгий час вони обговорювали мистецтво в листуванні.

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Ріккі Мартін розповів про першу зустріч зі своїм чоловіком / фото instagram.com/ricky_martin

Популярний пуерто-риканський поп-виконавець Рікі Мартін відверто розповів про знайомство і першу зустріч своїм чоловіком - шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом. Чоловіки перебувають у шлюбі вже чотири роки.

Подробицями доленосних подій у своєму житті Мартін поділився в інтерв'ю People. За його словами, познайомився він зі своїм партнеромм у 2016 році в Instagram. Довгий час вони обговорювали мистецтво в листуванні.

"Мені дуже сподобалося його мистецтво, але я також подумав про себе:" Боже мій! Ти найкрасивіший чоловік, якого я коли-небудь зустрічав". Ми листувалися в Instagram протягом шести місяців, цілком платонічно", – розповів Рікі Мартін.

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Потім він полетів до Лондону, де жив Йосеф, і при першій зустрічі з ним зрозумів, що це доля:

"Я побачив його, я сказав:"О боже, я одружуся з ним". Цікаво, що думки Джвана на той момент були ідентичними. Він найромантичніший чоловік, якого я зустрічав".

Раніше кума Михайла Хоми, співачка Оля Цибульська публічно пояснила, які стосунки її пов'язують з Дзідзьо, і чому вона не "відбила" його у Ярослави Притули раніше.

Раньше Ольга Цибульська заінтригувала оголошенням про свого чоловіка після того, як в Мережу злили нібито його дані.

До цього Дзідзо вперше відреагував на скандальне звинувачення в зрадах від Ярослави Притули.

Ріккі Мартін новини шоу бізнесу
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